3 kamu bankasından emekli promosyonuna olay zam! Hemen yeni listeye bakın: Maaşını bu bankalardan alan kazandı!

Son emekli maaşı zammı ve EYT kapsamında 2 milyonun üzerinde insanın emekli olması ışığında kamu bankaları promosyon ücretlerini güncelledi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank promosyon ücretlerini artırdı ve emeklilere yeni güncellemeler yapmaya hazırlanıyor.
Kamu Bankaları için Tavan Promosyon Ücretleri
Sosyal güvenlik kurumlarının tavan promosyon ücretlerinin Kasım ayında güncellenmesi, kamu bankalarının da rakamlarını buna göre güncellemesine neden oldu. Daha önce en yüksek 750 TL promosyon ödemesi yapan kamu bankaları bu rakamları artırdı. Kamu bankalarının emeklilere ödediği en son promosyon ücretleri aşağıdaki gibi; 3.500 TL'ye kadar; 3.000 TL 3.500 - 7.500 TL arası; 3.500 TL 7.500 - 10.000 TL arası; 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri; 5.000 TL