Finans
27 Mart 2023 - 15:45

3 kamu bankasından emekli promosyonuna olay zam! Hemen yeni listeye bakın: Maaşını bu bankalardan alan kazandı!

Emekli maaşı zam açıklamasının ardından başta devlet bankaları olmak üzere tüm bankalar promosyon ücretlerini artırma kararı aldı. Kamu bankalarının Nisan ayından itibaren emeklilere en az 10.000 TL promosyon vermesi bekleniyor.

Finans
27 Mart 2023 - 15:45
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3 kamu bankasından emekli promosyonuna olay zam! Hemen yeni listeye bakın: Maaşını bu bankalardan alan kazandı!


Son emekli maaşı zammı ve EYT kapsamında 2 milyonun üzerinde insanın emekli olması ışığında kamu bankaları promosyon ücretlerini güncelledi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank promosyon ücretlerini artırdı ve emeklilere yeni güncellemeler yapmaya hazırlanıyor.

 

Kamu Bankaları için Tavan Promosyon Ücretleri



Sosyal güvenlik kurumlarının tavan promosyon ücretlerinin Kasım ayında güncellenmesi, kamu bankalarının da rakamlarını buna göre güncellemesine neden oldu. Daha önce en yüksek 750 TL promosyon ödemesi yapan kamu bankaları bu rakamları artırdı. Kamu bankalarının emeklilere ödediği en son promosyon ücretleri aşağıdaki gibi;

3.500 TL'ye kadar; 3.000 TL 

3.500 - 7.500 TL arası; 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası;  4.500 TL

10.000 TL ve üzeri; 5.000 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammını açıklamasının ardından başta devlet bankaları olmak üzere tüm bankalar promosyon ücretlerini artırma kararı aldı. Kamu bankalarının Nisan ayından itibaren emeklilere en az 10.000 TL promosyon vermesi bekleniyor.

Kamu Bankaları Promosyon Ücretlerini Artıracak

Aralarında Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın da bulunduğu kamu bankaları, emekli maaşlarına yapılan zam ve EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesinin ardından promosyon ücretlerini bir kez daha güncellemeye hazırlanıyor. Bu bankalar daha önce düşük promosyon vermeleriyle bilinirken, şimdi rakamlarını artırıyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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