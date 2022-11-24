3 kamu bankasından yeni promosyon adımı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank rakamları güncelledi!







EMEKLİ PROMOSYONLARI 10 BİN TL'YE KADAR ULAŞTI











1 Kasım'dan itibaren bankalar zirve yarışına devam ettikçe ödemeler güncellenecektir. Kamu bankaları da emekli maaşlarını teşvik etmek için özel bankalar arasındaki rekabete kapıldı. SGK'nın kararı, kamu bankalarının emeklilik destek primlerini artırdı. Yaklaşık 13 milyon emekliye ek gelir sağlayan yeni bir bağış toplama dönemi başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyonda taban tutarını güncelleyeceğini ve 19 banka ile protokolü yeniden imzalayacağını duyurdu. Büyük promosyonlardan faydalanmak isteyen milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi, merakla en yüksek emeklilik promosyon ücreti veren bankaları araştırıyor.Temmuz emekli maaşı zammı sonrası emekli promosyonları arttı. Böylece 750 TL bandında başlayan kampanya kampanya ile 10.000 TL'ye kadar ulaştı. Özel bankalar, son aylarda kamu bankalarını geride bırakarak müşteri çekmekte zorlandı. Son gelişmelerin yanı sıra kamu bankaları da banka giriş yarışına katıldı. Söz konusu tutarı almak isteyen emekliler için bankaya "Üç yıl maaşınızı alacağım" sözünün verilmesi yeterlidir. Açıklanan yeni miktar ile emekliler için asgari emeklilik desteği 5.000 TL'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarına üç yıl süreyle ödenen sübvansiyon miktarını artırdı. Dağıtımın ardından "Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'nın emekli maaşı destek ödemesi ve TL'si ne kadar oldu?" araştırmaları hız kazandı. Ekim 2022 itibarıyla kamu emeklilik teşvikleri listesi şöyle: SGK, aralarında kamu bankalarının da yer aldığı 19 ayrı banka ile yeni bir protokol imzalandı. Banka ile imzalanan protokole göre SGK'dan maaş alan emekli ve hak sahiplerinin gelir/maaşları... 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL 3 bin 500 TL 7.500 lira arası olanlara 3.500 TL 7 bin 500 TL 10.000. TL arası olanlara ise 4.500 TL verilecek. Ayrıca 10.000 TL ve üzerindeki maaş için 3 yıl peşin 5.000 TL promosyon alabilirsiniz. Ziraat Bankası internet sitesinde ilan rakamlarını güncelleyerek, maaşı 10 bin lirayı geçenlere 5 bin lira verilmesine karar verdi ve internet sitesinde duyurdu. Vakıfbank ve Halkbank benzer rakamlar gösteriyor. Her iki banka da reklam rakamlarını güncelleyerek 5 bin liraya varan promosyonlar sunacak.