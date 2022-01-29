3. kat balkonundan düşen genç kadın donarak öldü!

Ankara'nın polatlı ilçesinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda eski Devlet Hastanesi'nin 3. katından düştüğü öne sürülen 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü olarak bulundu.
İddialara göre Şevval Abanoz'un henüz bilinmeyen bir nedenle evine yakın olan ve kullanılmayan eski hastaneye gittiği ve buranın 3. katından aşağı düştüğü öne sürüldü. Düştükten sonra ağır yaralanan Abanoz'un düştüğü yerde uzun süre yaralı kaldığı ve havanın soğukluğuna dayanamadığı için donarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Şevval Abanoz'un 3 ay önce evlendiği öğrenilirken, ekipler tarafında Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının kesin ölüm medeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı açıklandı. Polisin şüpheli ölüme ilişkin soruşturması devam ediyor.
İddialara göre Şevval Abanoz'un henüz bilinmeyen bir nedenle evine yakın olan ve kullanılmayan eski hastaneye gittiği ve buranın 3. katından aşağı düştüğü öne sürüldü. Düştükten sonra ağır yaralanan Abanoz'un düştüğü yerde uzun süre yaralı kaldığı ve havanın soğukluğuna dayanamadığı için donarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Şevval Abanoz'un 3 ay önce evlendiği öğrenilirken, ekipler tarafında Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının kesin ölüm medeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı açıklandı. Polisin şüpheli ölüme ilişkin soruşturması devam ediyor.