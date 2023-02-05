3 koşulu tamamlayan anında emekli olacak: Başvurular resmen başladı







EYT KANUN TEKLİFİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!







4,7 MİLYON VATANDAŞI ETKİLEYEN EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURUM!

İLK MAAŞ MART AYINDA!

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) NEDİR?

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7-8 Şubat tarihinde Meclis'te oylanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 8 Ağustos 1999 tarihinden önce katılan 4.7 milyon vatandaşı etkileyen bir düzenleme getiriliyor. Yaş şartı tamamen kaldırılacak ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl olan sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren hesaplanacak. Teklif, 2023 yılında 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkileyecek ve prim ödeme tarihi mevcut yasayla aynı kalacak. Tam sigortalılık süresi ve prim ödemesi ile emekli olan vatandaşlar, aynı işyerinde çalışmaya başlamaları halinde 10 gün içinde %5 oranında 500 TL destek ikramiyesi alacaklar. Geçici işçilikten daimi işçiliğe geçiş yapan kişiler, emekli olma ya da bulundukları pozisyonda çalışmaya devam etme seçeneklerine sahip olacak.İlk emekli maaşı Mart ayında alınabilecek olup, kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek. Yeni düzenleme ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. EYT'li vatandaşlar hemen emekli olma zorunluluğu olmadan, ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak başvuruda bulunabilecek. EYT'yi 7-8 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) programı, emekli olan kişilerin yaşa takılma durumlarının giderilmesi amacıyla hayata geçirilen bir sosyal yardım programıdır. Program, emeklilikte yaşa takılanların yaşam standardını iyileştirmeyi amaçlar ve bu kişilere finansal olarak destek sağlar. EYT programı, emekli olan kişilerin belirli bir maaşı bulunmaması veya bu maaşın yaşam standardını karşılamayacak düzeyde olması durumunda uygulanır. Program kapsamında, belirli bir miktarda para ödenir ve bu para emekli olan kişinin yaşam standardını iyileştirmeyi amaçlar.