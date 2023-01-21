Aktüel
21 Ocak 2023 - 17:00

3 L 4 L 5 L ayçiçek yağında dev indirim! Sadece haberi olanlar bu fiyata alacak: Bu market büyük indirime start verdi!

Gelen zamlarla beraber özellikle ayçiçek yağı fiyatları cep yakan hale gelirken 4 litre ayçiçek yağı 134 TL'den satışa sunularak indirim haberleri geldi. İndirimi gören vatandaşlar o markete akın etti. İşte, indirimli ayçiçek yağı kampanyasına ilişkin detaylar haberimizde.

Aktüel
21 Ocak 2023 - 17:00
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3 L 4 L 5 L ayçiçek yağında dev indirim! Sadece haberi olanlar bu fiyata alacak: Bu market büyük indirime start verdi!
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Ayçiçek yağı geçtiğimiz sene de en çok zama maruz kalan temel ihtiyaçlardan olurken büyük ölçekli zam pek çok vatandaşın geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalınmasına neden oldu. Market sahipleri ise bu durumda vatandaşlar için çeşitli indirimler duyurusu yapmaya başladı. 4 litre ayçiçek yağı uygun fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.

Migros ayçiçek yağı indirimi

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI



Büyük market zincirlerinden olan Migros çeşitli indirimler ile vatandaşları cebini rahatlatırken ayçiçek yağı fiyatlarında da uygun olması yoğunluğa neden oldu. Bu indirim ilaç gibi gelirken 4 litre orkide ayçiçek yağı Migros marketlerinde 134,90 TL olarak raflarda yerini aldı. Ayçiçek yağını ucuza almak isteyenler Migros şubelerini ziyaret edebilir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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