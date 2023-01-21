3 L 4 L 5 L ayçiçek yağında dev indirim! Sadece haberi olanlar bu fiyata alacak: Bu market büyük indirime start verdi!







MİGROS AYÇİÇEK YAĞI







Ayçiçek yağı geçtiğimiz sene de en çok zama maruz kalan temel ihtiyaçlardan olurken büyük ölçekli zam pek çok vatandaşın geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalınmasına neden oldu. Market sahipleri ise bu durumda vatandaşlar için çeşitli indirimler duyurusu yapmaya başladı. 4 litre ayçiçek yağı uygun fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.Büyük market zincirlerinden olan Migros çeşitli indirimler ile vatandaşları cebini rahatlatırken ayçiçek yağı fiyatlarında da uygun olması yoğunluğa neden oldu. Bu indirim ilaç gibi gelirken 4 litre orkide ayçiçek yağı Migros marketlerinde 134,90 TL olarak raflarda yerini aldı. Ayçiçek yağını ucuza almak isteyenler Migros şubelerini ziyaret edebilir.