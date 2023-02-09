3 market ortak indirime gitti: 5 litrelik ayçiçek yağında olay fiyatlar!







Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları







A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatları

CarrefourSA Ayçiçek Fiyatları

Ayçiçek yağında büyük indirim! 3 büyük marketten peş peşe indirim bitmiyor! Detaylar yazımızda…Uygun fiyatlı ürünlerinden dolayı insanların çokça takip ettiği Şok market zinciri bu sefer de yağ fiyatlarına büyük indirim uyguladı. Şok marketinde yer alan Ayçiçek yağı fiyatları;• Evin marka 1 L Ayçiçek yağı; 37,50 TL, • Evin marka 5 L Ayçiçek yağı; 144,50 TL, • Evin marka 2 L Ayçiçek yağı; 69,75 TL • Komili marka 5 L Ayçiçek yağı; 155 TLUygun fiyatlarından kaynaklı insanların en çok tercih ettiği bir diğer market olan A101’de Ayçiçek yağı fiyatları; • Vera marka 1 L Ayçiçek yağı; 37,50 TL, • Yudum marka 1,25 L Ayçiçek yağı; 57,95 TL, • Komili marke 2 L Ayçiçek yağı; 73 TL, • Vera marka 2 L Ayçiçek yağı; 69 TL, • Vera marka 5 L Ayçiçek yağı; 144 TL Olarak sıralandı.Büyük bir market zinciri olan CarrefourSA’da Yudum marka Ayçiçek yağının fiyatını 199 TL’den 179 TL’ye düşürdü.