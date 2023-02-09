Aktüel
09 Şubat 2023 - 18:45

3 market ortak indirime gitti: 5 litrelik ayçiçek yağında olay fiyatlar!

Üç marketten büyük Ayçiçek yağı indirimi. Tüm detayları haberimizden okumayı unutmayın!

Aktüel
09 Şubat 2023 - 18:45
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3 market ortak indirime gitti: 5 litrelik ayçiçek yağında olay fiyatlar!


Ayçiçek yağında büyük indirim! 3 büyük marketten peş peşe indirim bitmiyor! Detaylar yazımızda…

Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları

Uygun fiyatlı ürünlerinden dolayı insanların çokça takip ettiği Şok market zinciri bu sefer de yağ fiyatlarına büyük indirim uyguladı. Şok marketinde yer alan Ayçiçek yağı fiyatları;



• Evin marka 1 L Ayçiçek yağı; 37,50 TL,

• Evin marka 5 L Ayçiçek yağı; 144,50 TL,

• Evin marka 2 L Ayçiçek yağı; 69,75 TL

• Komili marka 5 L Ayçiçek yağı; 155 TL

ayçiçek yağı

A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatları

Uygun fiyatlarından kaynaklı insanların en çok tercih ettiği bir diğer market olan A101’de Ayçiçek yağı fiyatları;

• Vera marka 1 L Ayçiçek yağı; 37,50 TL,

• Yudum marka 1,25 L Ayçiçek yağı; 57,95 TL,

• Komili marke 2 L Ayçiçek yağı; 73 TL,

• Vera marka 2 L Ayçiçek yağı; 69 TL,

• Vera marka 5 L Ayçiçek yağı; 144 TL

Olarak sıralandı.

CarrefourSA Ayçiçek Fiyatları

Büyük bir market zinciri olan CarrefourSA’da Yudum marka Ayçiçek yağının fiyatını 199 TL’den 179 TL’ye düşürdü.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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