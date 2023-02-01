3 marketten ortak indirim müjdesi! Bu ürünler kapanın elinde kalacak







31 OCAK 2023'DE 3 MARKETİN DEV KAMPANYASI: TARIM KREDİ, A101 VE BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







İŞTE MARKETLERİN KATALOGLARI!

Tarım Kredi, A101 ve BİM tarafından 31 Ocak 2023'te 100'den fazla üründe bomba gibi indirimler uygulandı.31 Ocak 2023'te, ülke çapında ünlü olan üç zincir market harekete geçti. Tarım Kredi, A101 ve BİM tarafından bugünkü indirimler belli oldu. Üç market, haftaya bomba gibi giriş yapmak için 100'den fazla üründe büyük indirimler sunuyor. Tarım Kredi, A101 ve BİM, 31 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu kampanyalarda, her bütçeye ve her zevke uygun ürünlerin yer aldığını görmek mümkün. Kampanya süresince, Tarım Kredi, A101 ve BİM'de satılan gıda, ev eşyası, teknoloji ürünleri ve diğer ürünlerde büyük indirimler sağlanıyor. Bu üç zincir marketin, 31 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğunu incelemek için herkesi şimdiden davet ediyoruz. Bu kampanya sadece bugün için geçerli olacak, bu nedenle ürünleri en uygun fiyata almak isteyenlerin çabuk hareket etmesi gerekiyor.