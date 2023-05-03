3 ülkenin bakan yardımcıları 'tahıl koridoru' için İstanbul'da buluşuyor!







RUS MEVKİDAŞIYLA İKİLİ GÖRÜŞME







TAHIL KORİDORU DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm dünyanın Karadeniz bölgesinde takip ettiği tahıl koridoruna ilişkin son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de bir takım temaslarda bulunan Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan 'gıda krizi' riskini ortadan kaldırma çabalarının yarattığı 'tahıl koridoru' uygulamasına ilişkin soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin ardından genişleyen tahıl girişimi sorulduğunda Bakan Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının arasında yapılan dörtlü görüşme kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Akar, görüşmede İran savunma bakanıyla istihbarat başkanlarının da olduğunu belirtti.Ukrayna'nın Altyapı Bakanı olan Oleksandr Kubrakov ile geçtiğimiz ay Kayseri'de görüştüğünü söyleyen Akar, şunları aktardı: "Görüşmelerimizde hububat girişimini de ele almıştık. Bu kapsamda teklifimizin her iki tarafça kabul edilmesinin ardından Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın Savunma Bakan Yardımcılarının 5 Mayıs Cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeleri planlanıyor. Başta hububat olmak üzere birçok konu inisiyatif, toplantıda ele alınacaktır. Tahıl anlaşmasının bozulmadan devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu anlaşma, ihtiyaç sahibi ülkeler için olduğu kadar bölgenin barış ve istikrarı için de çok önemli. Bu bağlamda tarafların merakla sürenin uzatılmasını bekledikleri söylenebilir. Arzumuz bu girişimin sorunsuz bir şekilde yaygınlaşmasıdır."