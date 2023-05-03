Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm dünyanın Karadeniz bölgesinde takip ettiği tahıl koridoruna ilişkin son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de bir takım temaslarda bulunan Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan 'gıda krizi' riskini ortadan kaldırma çabalarının yarattığı 'tahıl koridoru' uygulamasına ilişkin soruları yanıtladı.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 12:00
3 ülkenin bakan yardımcıları 'tahıl koridoru' için İstanbul'da buluşuyor!
Türk aracılı tahıl koridoru ile ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada üç ülkeden bakan yardımcılarının Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu. Diğer taraftan Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak dörtlü zirvenin tarihlerini açıkladı.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 12:00