3 Ülkenin İstanbul Başkonsolosluklarını kapatmasına Bakan Soylu'dan sert tepki!













TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR PSİKOLOJİK SAVAŞ BAŞLATTILAR

"15 TEMMUZ DARBESİ ARKASINDA DA ONLAR VAR"

"FOTOĞRAF NETLEŞTİRİLDİ"

Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın "güvenlik kaygıları" nedeniyle İstanbul'daki konsoloslukları kapatması sonrası Kanada da yakın gelecekte Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğini ilan ederek vatandaşlarını uyardı. O sırada İçişleri Bakanlığı yorum yapmadığı için de eleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genelkurmay Başkanlığı'nın 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuya ilişkin çok önemli açıklamalar yaparken yaşanan söz konusu gelişmelere sert tepki gösterdi.İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satırbaşları: "Avrupa ve ABD'nin aldığı tedbirler 'silahı vereyim sen öl' stratejisi. Türkiye'de terör bitmedi ama önceliği de kalmadı. Terör örgütü. PKK-PYD'yi tedarik eden ABD'dir. Yıllarca para, lojistik ve personel oldu.” ABD ve Batı, bir terör devleti kurma hayalinden vazgeçmedi.Amerika ve Batı bizim bu bölgede bağımsız ve özgür olarak yaşamamızı istemiyor. 60 milyon turist hedefinin konulduğu gün Türkiye'de yeni psikolojik savaş başlattılar.Madem haberi daha önce biliyordunuz, neden İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan bahsetmediniz? Bunları da biliyorum. Sen kendin terör bataklığının ev sahibisin. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı planlıyorlar. Geldiğinizde hangi güvenlik birimiyle görüştünüz, işte yaptığımız bankın fotoğrafı. DEAŞ kimdir? El Kaide'yi Kim Yaptı?ABD'de Üretildi.29 Ocak Pazar günü İstanbul'da ve Kocaeli'de düzenlenen iki operasyonda dokuz kişi tutuklandı. Arkadaşımız konuyu çok detaylı bir şekilde açıklamış. Fotoğraf kaldırıldı. Geçen yıl yapılan operasyonlar hem ABD destekli DEAŞ'a hem de PKK örgütüne yönelikti. Bu gizli servis ajanının kim olduğunu herkes biliyor. İstihbarat ajanları Türkiye'de bazı kişilere iş teklif etti ve Türkiye de aynı yolu izledi. Bu ajan bilgilerini bir ülkeye sattı. Türkiye Cumhuriyeti bu ajanın kim olduğunu biliyor.