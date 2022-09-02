3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun Katılımcıları Belirlendi













Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvencin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı (MNGöçen Vakfı) iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'na katılacak heykeltıraşlar belirlendi.Kuşadası, üçüncü kez Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Düzenlendiği ilk yıl “Kuşadası”, geçen yıl “yaşam hakkı”, bu yıl ise “müzik” teması ile 26 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'na 34 ülkeden 151 heykeltıraş başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlanması ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında toplanan Seçici Kurul, başvuru dosyalarında yer verilen heykel projelerini değerlendirerek sempozyuma katılacak 10 heykeltıraşı belirledi.Kuşadası Belediyesi, KUSAV ve MNGöçen Vakfı temsilcileri ile sempozyumun küratörleri Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül'ün yer aldığı Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3. Uluslararası Kuşadası Heopolis Heykel Sempozyumu'na İran'dan Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan, Morteza Dastjerdi ile Esfandyan Moradpour, İtalya'dan Bettino Francini, Estonya'dan Grekov Kirill, Belarus'tan Kiryl Krokhaliou, Moldova'dan Svetlana Melnichenko, Türkiye'den ise Hakan Şengönül ve Ozun Dursun'un katılması kararı alındı.Kuşadası'nı heykeller süsleyecekKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk defa 2020 yılında düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nu üçüncü kez düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası'nı kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek için ulusal ve uluslararası çapta önemli organizasyonlar düzenliyoruz. Bunlardan birisi de Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlediğimiz heykel sempozyumu oldu. Geçtiğimiz iki yıl gerçekleşen sempozyumlarda yapılan birbirinden güzel heykeller kentimizin farklı noktalarında sergileniyor ve kentimize estetik katıyor. Bu yıl 26 Eylül ile 3 Kasım tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyecek olduğumuz sempozyumumuzda yapılan heykeller de kentimizi süslemeye devam edecek” dedi.