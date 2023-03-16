3 yılı deviren Kovid-19 için DSÖ'den kritik açıklama! Wuhan şehrinden dünyaya yeniden... Sosyal medyada paylaşıldı!













Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden dünya pandemisini etkisi altına alan Covid-19'un kökeninin bulunması için çalışma yapıldığını duyurdu. Ghebreyesus, “Covid-19’un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk” dedi ve “hayat kurtaran ekipmanlara eşit erişim talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” İfadelerini ekledi.Covid-19’un 11 Mart 2020 yılında DSÖ tarafınca pandemi olarak ilan edildiğine değinen Ghebreyesus, "Covid-19’un kökenlerini bulmak ve tüm hipotezleri araştırmak, gelecekteki muhtemel salgınlarda bize yardımcı olması için bilimsel bir zorunlulukken, hayatını kaybeden milyonlarca insan ve hastalığı geçirmiş olsa dahi belirti göstermeye devam edenler için ise ahlaki bir zorunluluktur. Covid-19 salgınında 3 yıl geride kaldı ve çok sayıda kişiyi kaybettik. Birçok insan ise belirtiler nedeniyle acı çekmeye devam ediyor. Hayat kurtaran araçlara eşit erişim talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Bir DSÖ ekibi, 2021 yılında ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği Çin'in Wuhan kentini ziyaret ederek araştırma yaptı. Raporu yazan ekip, Wuhan'daki araştırmalarının ardından virüsün büyük olasılıkla yarasalardan insanlara bulaştığını söyledi. Ancak yetkililer, emin olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna karar vermişti. Çin, ülkelerine daha fazla ziyarete gerek olmadığını açıkladı.