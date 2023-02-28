30 bin TL'ye ev sahibi olmak hayal değil! Prefabrik evlere devlet dokunuşu: Listeye hemen göz atın







PREFABRİK EV NEDİR?







PREFABRİK EVLER KAÇ AŞAMADA YAPILIYOR?

PREFABRİK EV AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI NELER?

PREFABRİK EV FİYATLARI







GÜNCEL PREFABRİK EV FİYATLARI

AİLE BAKANLIĞI PREFABRİK EV YARDIMI

DEVLET DESTEKLİ PREFABRİK EV ALIMI

Kahramanmaraş depremi sonrası depremden etkilenmeyen bölgelerde yaşayan vatandaşlar dahil farklı ve daha güvenli buldukları bölgelere göç etmeye başladı. Şehir değişimi yaşam alanları karavan ve prefabrik evler olarak değiştiren vatandaşlarda mevcut. Peki prefabrik evlerin özelliği ne? Temel kazılmadan arazi üzerine doğrudan konumlandırılan bu evler, depreme dayanıklılığı ile en güvenilir yaşam alanlarından biri sayılmaktadır. Devlet desteği ile prefabrik ev almak mümkün mü? İşte detaylar...Bilinen ev standartı ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olan Prefabrik evlerin diğer yapılandırmalardan farkı zemin üzerine oturtulması, temel kazma gerektirmeyen yapılardır. Genel itibari ile kişinin tercihine göre hazırlanan bu yapılar, m2, oda planları ve istenilen kat sayısı kadar (1 veya 2 katlı) olarak dizayn edilir ve müşterisine teslimatı yapılır.İlk olarak fabrikada modül imalatı yapılıyor.Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler uygulanıyor Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi yapılıyor Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının işlem yapıyor. Eveler her ne kadar fabrika usulü yapım bile olsa, evin konumlandırılacağı arazinin öncesinde işlenmesi ve monte edilirken temel atılmış olması gereklidir.Üretilecek ev tüm iklim koşullarına uygun olarak yapılabilir Üretim ve montaj sürelerindeki kısalık ile standart bir ev inşaasına göre öncelikli tercih edilebilir. Malzemelerde kullanılan ürünler ile herhangi bir afete karşı dayanıklı ve güvenilir yapılardır.Evin şekli ve tasarımı tamamen kişiye özeldir. Üretimde kullanılan malzemeler çevre dostudur. Değişikliğe uygun yapılardır. Evin bulunduğu konum değiştirilmek istenirse kolaylıkla farklı bir yere taşınarak monte yapılabilir.Evler kısa ömürlü olmaktadır. Kalitesiz malzeme kullanılması halinde rüzgar kaynaklı gürültü veya yağmurlu bir hava da yağmur evin içerisine yağar gibi ses geçirebilirler.Standart bir dairede olduğu gibi prefabrik evler de kendi içlerinde fiyatları değişkenlik göstermektedir. Ancak uygun fiyat politikası ile örneğin 2+1 formunda bir ev 249 bin 900 TL gibi bir fiyata sahip olunabilir. Ek olarak ülkede yaşanan son deprem ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı prefabrik evler için düğmeye basarak ev desteği verileceğini açıkladı. Destekten yararlanacak vatandaşlar maliyet 29 bin 900 TL düşerek ev sahibi olabilecek50 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 249 bin 900 TL 55 metrekare Süper Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 229 bin 900 TL 59 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 287 bin 900 TL Prefabrik Ev 70 metrekare 2+1 Süper Kampanyalı Fiyatı: 249 bin 900 TL 78 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 324 bin 900 TL 75 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 314 bin 900 TL 81 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 346 bin 900 TL Prefabrik Ev 85 metrekare 3+1 Süper Kampanyalı Fiyatı: 381 bin 900 TL Süper Kampanyalı 100 metrekare 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 429 bin 900 TL101 metrekare kampanyalı 2+1 prefabrik ev Fiyatı: 389 bin 900 T 112 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 429 bin 900 TL Süper Kampanyalı 113 metrekare 4+1 prefabrik ev Fiyatı: 481 bin 900 TL 110 metrekare Kampanyalı Dubleks prefabrik ev Fiyatı: 512 bin 900 TL 120 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 487 bin 900 TL 150 metrekare kampanyalı dubleks prefabrik ev Fiyatı: 699 bin 900 TL 90 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 387 bin 900 TLOturulması mümkün olmayan bakımsız, eski ve dayanıksız evlerde yaşayan vatandaşlar evleri için bakım-onarım, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yardımı ve afet kapsamı ile ev eşyası yardımlardan yararlanabilecek. Prefabrik ev sahibi olmak, destekten yararlanmak için; Hane halkının kişi başı gelirinin net asgari ücretin 2023 itibari ile 2.835,60 TL olması, yaşlılık, engellik, tek ebeveyn veya dul olma şartlarından herhangi birine sahip olma, onarım yapılması istenen evin bulunduğu arazinin tam hisseli tapu sahibi olunması gereklidir.Ek olarak ihtiyaç ve yardım kriterleri bazında ev onarımı için 35.000-100.000 TL , prefabrik ev için 200.00 TL , betonarme yapı için 300.000 TL yardım yapılabilecek.Destek yararlanabilmek için E-devlet sitesi üzerinden " https://www.turkiye.gov.tr/yardım" Betonarme Prefabrik Destek Başvuru sayfasından başvuru yapılabilir. Bunun dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da birebir başvuru yapılarak süreç tamamlanabilir.