30 gün içerisinde başvuranlar Bakanlık'tan 2000 TL yardım alacak: Bu detaya dikkat







DESTEK PARALARIYLA AİLELERE DEVLET YARDIMI: BAŞVURULAR VE ŞARTLAR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkan haberler, dar gelirli aileler için devlet yardımının geldiğini gösteriyor. Ailelere en az 1.500 TL ödeme yapılacak olan bu destek, borçlu olanların ve gelir durumu kötü olanların yakından ilgileneceği bir konu. Bu destekten faydalanmak için başvurular e-devlet üzerinden veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilir.





BAŞVURU SONUÇLARI DA E-DEVLETTEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK!

Devlet destekli olarak dar gelirli ailelere en az 1.500 TL ödeme yapılacak olup, başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve başvuru sonuçları da yine e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.Başvuru sonuçları da e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Başvuruların sonuçlanması halinde, PTT hesabına her ay yatırılan yardım paralarının miktarı, ailelerin gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Bu destekte en yüksek yardım miktarı 2.500 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca bu destekten faydalanmak için başvuruların yapılmasının zorunlu olduğu da unutulmamalı. Başvuruların süresi 30 gün olduğundan acele etmek gerekiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen ailelerin, e-devlet üzerinden veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuru süresi bitmeden önce başvuruların yapılması, ailelerin gelir durumuna göre en yüksek yardım desteğinden faydalanabilmelerini sağlayacak.