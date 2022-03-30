GÜNDEM
30 Mart 2022 - 22:21

30 Mart vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saate yapılan toplam test sayısı 277.537 olarak açıklanırken pozitif çıkan vaka sayısı 14.993 olarak belirtildi.

GÜNDEM
30 Mart 2022 - 22:21
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30 Mart vaka tablosu açıklandı
Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan vaka tablosuna göre Türkiye'de son 24 saate yapılan toplam test sayısı 277.537 olarak açıklanırken pozitif çıkan vaka sayısı 14.993 olarak belirtildi.Koronavirüsten ölen sayısı 53 olduğu açıklandı.İyileşen hasta sayısı ise 18.856 olarak aktarıldı.



Sağlık bakanlığı tarafınsan paylaşılan verilerde aşılama oranlarınada yer veriliyor.



1.doz aşılamada ilk sırada Osmaniye yer alıyor
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
En düşük aşılama  yine Şanlıurfa'da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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