30 Metrelik Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Afyon

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi feci şekilde can verdi.
Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Kurudere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 FT 246 plakasına sahip otomobil ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç takla attıktan sonra yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kaza esnasında araçta bulunan Mevlüt G. ve Ali D., camdan dışarı fırladı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye birden fazla jandarma ve 112 Acil servis ekibi yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri şahısların öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından Mevlüt G. ve Ali D.'nin cansız bedenleri hastane morguna götürüldü.
Kaza esnasında araç içerisinde bulunan eşyaların geniş bir alana savrulması ise olayın şiddetini ortaya çıkardı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.