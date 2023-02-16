30 milyar liralık deprem bağışında 'Paranın kaynağı ne?' sorularına Merkez Bankası'ndan açıklama!







BAĞIŞ 2022 BİLANÇIOGELİRLERİNDEN KARŞILANACAK!







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Karamanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından ekran ve radyolarda ortaklaşa başlattığı Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası kapsamında depremzedelere 30 milyar dolar yardımda bulundu. Merkez Bankası'nın bu bağışı sosyal medyada gündem oldu.Merkez Bankası'ndan "Para nereden geliyor?" sorusuna yanıt olarak açıklama yapıldı. Reuters'e bilgi veren bir TCMB kaynağı, bankanın depremzedelere yaptığı 30 milyar TL'lik bağışın "2022 bilanço gelirleri ile karşılanacağını" bildirdi. Örneğin banka, Nisan ayı genel kurulunda Maliye Bakanlığı'na devretmeyi planladığı 2022 yılı kârından 30 milyar TL'sini depremzedelere bağış olarak tahsis etti.Dün TV'de yayınlanan deprem ortak yardım programında 115 milyar liralık bağış toplanmıştı. Bu arada TCMB, bu bağış kampanyasına 30 milyar TL bağışladı ve bu miktar ile en büyük bağışçı olarak kampanyaya adını yazdırdı. 1999 depreminde ve pandemi sürecinde devlete bağış yapan Merkez Bankası Nisan ayında yapılan genel kurullarında bir önceki yıla ait kârını bildirir. Geçtiğimiz Nisan ayında ise bir önceki yılın kârını bildiren banka, bu miktarı hazineye aktardığını kamuoyuna açıkladı. Geçen yıl bankalar bu konuda Maliye Bakanlığına 50 milyar TL aktarmıştı. 2022 TCMB karları henüz açıklanmadı, ancak ekonomistler ön verilerden bankaların 40-50 milyar TL civarında kar elde edebileceğini tahmin ediyor.