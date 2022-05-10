YAŞAM
10 Mayıs 2022 - 12:27

30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde e-Tapu üzerinden yapılan başvuru sonrası satış işlemleri başlatılan Karaali Mahallesi villalar bölgesindeki piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 7 dönümlük arazinin satışında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık, imza için satıcı ve alıcınınYunusemre Tapu Müdürlüğüne gelmesiyle ortaya çıktı.

YAŞAM
10 Mayıs 2022 - 12:27
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30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi
Manisa’da gerçekleşen Dolandırıcılık olayında edinilen bilgilere göre alıcı ve satıcının eski tip nüfus cüzdanlarını alan tapu memuru Kemal Öktem, satıcı M.B.'nin kimlikteki fotoğrafıyla müdürlük arşivinde bulunan fotoğrafının aynı olmadığını durumda bir gariplik olduğunu fark etti. Memurun durumu müdür yardımcılarına iletmesi sonrasında asıl sahibinin yurtdışında olan arazinin sahte kimlikle satılmaya çalışıldığı  tespit edildi.
Olayın gerçekleştiği saatlerde asayiş şubeye bağlı 2 polis memurunun da duruma müdahale etmesi ile satıcı kılığındaki M.B. gözaltına alındı. M.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Büyük bir vurgunu önleyen tapu çalışanlarının başarısı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından da başarı belgesiyle ödüllendirildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay personelin dikkati sayesinde vatandaşların mağdur edilmesini önleyen Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, Tapu Müdür Yardımcıları Cengiz Çetin, Şirin Çayır ve tapu memuru Kemal Ökmen'i makamında kabul etti. Kaymakam Kantay tapu çalışanlarını verdiği başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, “Yaklaşık 25-30 milyon değerindeki bir gayrimenkulün satışı için satıcı şahıs, müdürlüğümüze müracaatta bulundu. Müdürlüğümüz personeli de müdürlüğümüz arşivindeki kimlikle bize ibraz edilen kimliğin karşılaştırılması neticesinde kimliğin sahte olduğuna kanaat getirdik. Durumu Emniyet müdürlüğünü haberdar ettik. Yaptığımız istişarede kimliğin sahte olduğunu tespit ettik. Eski tip kimliklerdendi." dedi. Müdür Öztürk ayrıca yeni tip kimliklerde bu tip olayların yaşanmasının çok daha zor olduğunu ifade etti.

Tapu çalışanlarının dikkatinin bir dolandırıcılık olayını engellediğine dikkat çeken Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ise şunları söyledi: "Tapu çalışanlarımızın dikkati olmasaydı kim bilir kaç kişinin canı yanacaktı. Biz de vatandaşlarımıza bu tip işlemlerini yeni tip kimliklerle yapmalarını öneriyoruz. Eski tip kimliklerle maalesef bu tip sahtekarlıklar olabiliyor. Bu tip olaylar gerçekleştikten sonra çok sayıda mağduriyet olabiliyor ve birçok insanın canı yanıyor. Değerli 4 arkadaşımızın kendi dikkatleri sonucu, özverili çalışmalarıyla, disiplinli çalışmalarıyla önlemiş bulunuyor. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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