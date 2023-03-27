YAŞAM
27 Mart 2023 - 00:30

30 yaş üstü ehliyet sahipleri dikkat! Hemen 15 TL ödeme yapın: Yapmayan 4.064 TL cezayla cebelleşecek!

Ehliyet sahibi olan vatandaşlara kritik bir açıklamaya yer verildi ve yapılması gerekenler söylendi. Uymayanların çok büyük para cezası ödeyeceğinin altı çizildi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
27 Mart 2023 - 00:30
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30 yaş üstü ehliyet sahipleri dikkat! Hemen 15 TL ödeme yapın: Yapmayan 4.064 TL cezayla cebelleşecek!
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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce verilen izinlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı ve karar açıklandı. Nüfus yoğunluğunu azaltmak için 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen eski sürücü belgelerini değiştiren İçişleri Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kararın detayları açıklandı. Türkiye'de ve dünyada baş gösteren salgın nedeniyle vatandaşlar yeni tip ehliyet başvurusu yapamadı. Geçerlilik süresinin 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldığı bildirilmiştir.

RANDEVU ALINMALI

Ruhsat yenileme süresinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya ALO'nun 199. satırından alındığı, gerekli belgelerin ve izin yenileme ücretini ödeyen kişilerin kolaylıkla yenilenebildiği öğrenildi.



ehliyet

Sürücü belgesini yenilemek için son tarihin 31 Aralık 2024 olarak belirlendiğini belirterek, eski sürücü belgesinin bugün de kullanılabileceğini belirtti. Ehliyeti yenileme zamanının NVI.GOV.TR Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Alo 199 hattı aracılığıyla yapıldığını duyurdu.

GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurması gerekmektedir:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (elektronik sistem tarafından olarak kontrol edilir. E-devletten de alınabilir.)

Ayrıca eski tip ehliyet değiştirme ücretinin 13+2 TL olduğunun altı çizildi.

4064 LİRA CEZA

Süresi içinde ehliyetini yenilemeyen ve Trafik Kanunu'nda eski tip ehliyet olduğu tespit edilen sürücülerin kategorisine uymayan ehliyet kullanma suçundan cezai işlem uygulanabileceği öğrenildi. Şu anda bu ceza 4.064 Türk Lirası ve 2024'ten sonra bu miktar önemli ölçüde artacak.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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