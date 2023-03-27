30 yaş üstü ehliyet sahipleri dikkat! Hemen 15 TL ödeme yapın: Yapmayan 4.064 TL cezayla cebelleşecek!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce verilen izinlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı ve karar açıklandı. Nüfus yoğunluğunu azaltmak için 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen eski sürücü belgelerini değiştiren İçişleri Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kararın detayları açıklandı. Türkiye'de ve dünyada baş gösteren salgın nedeniyle vatandaşlar yeni tip ehliyet başvurusu yapamadı. Geçerlilik süresinin 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldığı bildirilmiştir.
RANDEVU ALINMALIRuhsat yenileme süresinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya ALO'nun 199. satırından alındığı, gerekli belgelerin ve izin yenileme ücretini ödeyen kişilerin kolaylıkla yenilenebildiği öğrenildi.
Sürücü belgesini yenilemek için son tarihin 31 Aralık 2024 olarak belirlendiğini belirterek, eski sürücü belgesinin bugün de kullanılabileceğini belirtti. Ehliyeti yenileme zamanının NVI.GOV.TR Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Alo 199 hattı aracılığıyla yapıldığını duyurdu.