30 yaş üzeri ehliyet sahiplerine uyarı! İşlem yapmayana dev ceza! Resmi olarak başlatıldı..







Değiştirmeyene dev para cezası!







Ehliyet değiştirmek için gerekli belgeler

İçişleri Bakanlığı'nın bildirisinde ehliyet sahiplerinin belirlenen tarihe kadar değişimleri yaptırmaları ve ehliyetlerini yenisiyle değiştirmesi gerektiği duyuruldu. Ehliyetini değiştirmeyen vatandaşlara ise rekor para cezası uygulamasının getirileceği ifade edildi.Eski ehliyetlere sahip olan vatandaşların mutlaka yeni tip ehliyetlerini almaları gerektiği bildirildi. Ehliyetin yenilemnmesiyle ilgili Maliye Bakanlığının düzenlediği protokol kapsamında bankaya yenileme ücretini ödeyebilecekler. Vatandaşlar ehliyet yenileme ücreti için 15 TL gibi bir ödeme yapacaklar. 31 Aralık 2022 ruhsat değişikliği için son tarih olarak açıklandı. Bu tarihe kadar ehliyetinizi yenisiyle değiştirmelisiniz. Yeni ehliyet almayanlar ise dev para cezası ödeyecek.Bu konuda ehliyetini değiştirenlerin bazı evraklar hazırlaması gerekecektir. Bu doğrultuda gerekli belgeler şu şekilde ayrılmıştır: Kimlik belgesi Sürücüye ait sağlık raporu Sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payı 1 biyometrik fotoğraf Kan grubunu belirten belge ya da yazılı beyan Adliye sicil belgeleri (Sistem tarafından elektronik ortamda yönetilir. Ayrıca e-devletten de temin edilebilir.) Ayrıca ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların randevu almaları gerektiği bildirildi. Bu prosedürler, NVI ile bir randevu gerektirir. Randevunun Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr ​​ALO 199 hattı üzerinden yapılabileceği belirtildi.