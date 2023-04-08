30 yaşın altında olanlara iş fırsatı! Adli Tıp Kurumu personel alımına başladı: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!







BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI















NASIL BAŞVURU YAPILIR

SON GÜN 23 NİSAN

Adli Tıp Kurumu, sözleşmeli personel alımı yapmak üzere ilan yayınladı. İlan kapsamında, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, laborant, hemşire, mühendis, diğer teknik hizmet personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında alımlar yapılacağı belirtildi.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla belirli bir yaşın altında olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonları için de ayrıca yaş şartlarını karşılamak gerekmektedir. Adayların askerlikle ilgisi olmaması ya da askerlik çağına gelmemiş olmaları gerekmektedir. Askerlik çağına gelmiş adaylar ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş/yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdır. Ayrıca, adayların 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmamaları, görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması, kamu haklarından mahrum olmamaları ve atanacakları pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşımaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, son başvuru tarihine kadar ilanın detaylı bilgilerini incelemeli ve şartları yerine getiriyor olmaları gerektiğinden emin olmalıdırlar. Bu şekilde, ilana uygun bir şekilde başvuru yaparak, istenilen pozisyonlarda çalışma fırsatı yakalayabilirler.Başvuru yapacak adaylar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranı aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru sürecinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir kez başvuru yapabilirler. Başvuru sürecinde adayların, ilanın detaylarına uygun olarak belgelerini hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında, adayların belgeleri incelenecek ve ilana uygunluğu değerlendirilecektir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşayan adaylar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da ilanın iletişim bilgileri aracılığıyla destek alabilirler. Bu şekilde, başvuru sürecinde gereken tüm bilgi ve desteği alarak, istenilen pozisyona başvuru yapabilirler.Başvuru süreci 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59'a kadar devam edecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanın detaylarını dikkatlice okuyarak, belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilana uygun pozisyonlar için uygun görülen adaylar belirlenecektir. Bu adaylar, ileri aşamalarda mülakata çağrılabilirler. Başvuran adaylar, başvurularının sonuçları hakkında resmi internet sitesi üzerinden ya da ilanın iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirileceklerdir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşayan adaylar, ilanın iletişim bilgilerini kullanarak destek alabilirler.