30 yıl önceden bugününü bilen Defne Samyeli'nin tahminleri doğru çıktı!

Geçtiğimiz gün, 50 yaşına giren Defne Samyeli, fiziği ve güzelliği ile en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Verdiği birbirinde cesur pozlarla herkesi kendisine hayran bırakan Defne Samyeli, takipçilerinde her defasında tam not alıyor.
Kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartan eski spiker olan Defne Samyeli, şarkıcı ve oyuncu kimliği ile ön plandayken aynı zamanda paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Samyeli, geçtiğimi gün bundan 30 yıl önce verdiği bir röportajı paylaştı ve paylaşımında geleceğini gördüğünü öne sürdü.
Defne Samyeli 30 yıl önceden bugününü bildi!Eski haber spikeri olan Defne Samyeli, daha sonra şarkıcılığa ve arkasından da oyunculuğa soyundu. Sosyal medya hesaplarında da sürekli cesur pozlar veren Samyeli, magazin gündeminden hiç düşmüyor.
Güzel şarkıcı 30 yıl önce verdiği bir röportajını Instagram hesabından paylaşırken aşk hayatına da bir atıfta bulundu.
1993 yılında bir dergiye röportaj veren Defne Samyeli, röportajının bir cümlesinde "İşten aşka zaman yok" ifadelerini kullandığının altını çizdi. 30 yıl önceden geleceğini gördüğünü söyleyen Defne Samyeli, işten aşka zaman ayıramadığı ile ilgili bir ifadeye büründü.