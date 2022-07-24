MAGAZİN
24 Temmuz 2022 - 01:10

30 yıl önceden bugününü bilen Defne Samyeli'nin tahminleri doğru çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde bunda tam 30 yıl önceki röportajını bulup paylaştı. O günlerde geleceğini gören Samyeli, tahminlerinin doğru çıktığını söyledi.

MAGAZİN
24 Temmuz 2022 - 01:10
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30 yıl önceden bugününü bilen Defne Samyeli'nin tahminleri doğru çıktı!


Geçtiğimiz gün, 50 yaşına giren Defne Samyeli, fiziği ve güzelliği ile en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Verdiği birbirinde cesur pozlarla herkesi kendisine hayran bırakan Defne Samyeli, takipçilerinde her defasında tam not alıyor.

Defne Samyeli



Kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartan eski spiker olan Defne Samyeli, şarkıcı ve oyuncu kimliği ile ön plandayken aynı zamanda paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Samyeli, geçtiğimi gün bundan 30 yıl önce verdiği bir röportajı paylaştı ve paylaşımında geleceğini gördüğünü öne sürdü.

Defne Samyeli

Defne Samyeli 30 yıl önceden bugününü bildi!

Eski haber spikeri olan Defne Samyeli, daha sonra şarkıcılığa ve arkasından da oyunculuğa soyundu. Sosyal medya hesaplarında da sürekli cesur pozlar veren Samyeli, magazin gündeminden hiç düşmüyor.

Defne Samyeli

Güzel şarkıcı 30 yıl önce verdiği bir röportajını Instagram hesabından paylaşırken aşk hayatına da bir atıfta bulundu.

Defne Samyeli

1993 yılında bir dergiye röportaj veren Defne Samyeli, röportajının bir cümlesinde "İşten aşka zaman yok" ifadelerini kullandığının altını çizdi. 30 yıl önceden geleceğini gördüğünü söyleyen Defne Samyeli, işten aşka zaman ayıramadığı ile ilgili bir ifadeye büründü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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