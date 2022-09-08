300 bin TL'lik soygun yaptı gidip parayı gazinoda yedi! Sosyal medya usta hırsızı ele verdi







Abdulbaki Kurt paranın bir kısmını harcadı







Denizli'de 5 Eylül günü gerçekleşen hırsızlık olayının suçlusu 24 yaşındaki Abdulbaki Kurt, İbrahim Tatlıses'in sözünü paylaşarak çaldığı paralar ile hava attı. 300 bin TL değerinde altını bozdurmak için kuyumcuya giden genç JASAT tarafından takibe düşerek kıskıvrak yakalandı.Denizli'de besicilik yapan bir ailenin eve geldiğinde altınlarının çalındığını fark etti. Jandarmaya şikayet eden aile soruşturma kapsamında araştırmalara başladı. Hırsızlığın yaşandığı bölgede ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınması üzerine JASAT, harekete geçti. Tavas ilçesi Jandarma Komutanlığı ile JASAT, Kurt'u yakalamak için incelemeler başlarken Abdulbaki Kurt'un kuyumcuda altınları bozdurduğu görüntülendi.240 bin değerinde altını bozduran 24 yaşındaki genç önceki gün gazinoda olduğu belirlenmesi halinde ASAT ve Acıpayam Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanan Kurt'un paranın 40 bin TL'lik kısmını harcadığı belirlendi ve 200 bin TL aileye tespit edildi.