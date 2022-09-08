GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 17:56

300 bin TL'lik soygun yaptı gidip parayı gazinoda yedi! Sosyal medya usta hırsızı ele verdi

24 yaşındaki Abdulbaki Kurt, hırsızlık için girdiği evden 300 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paraların fotoğrafını paylaşarak 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' notunu düştü. Takibe düşen Kurt'un eğlence mekanında yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 17:56
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300 bin TL'lik soygun yaptı gidip parayı gazinoda yedi! Sosyal medya usta hırsızı ele verdi


Denizli'de 5 Eylül günü gerçekleşen hırsızlık olayının suçlusu 24 yaşındaki Abdulbaki Kurt, İbrahim Tatlıses'in sözünü paylaşarak çaldığı paralar ile hava attı. 300 bin TL değerinde altını bozdurmak için kuyumcuya giden genç JASAT tarafından takibe düşerek kıskıvrak yakalandı.

Abdulbaki Kurt paranın bir kısmını harcadı

Denizli'de besicilik yapan bir ailenin eve geldiğinde altınlarının çalındığını fark etti. Jandarmaya şikayet eden aile soruşturma kapsamında araştırmalara başladı. Hırsızlığın yaşandığı bölgede ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınması üzerine JASAT, harekete geçti. Tavas ilçesi Jandarma Komutanlığı ile JASAT, Kurt'u yakalamak için incelemeler başlarken Abdulbaki Kurt'un kuyumcuda altınları bozdurduğu görüntülendi.



240 bin değerinde altını bozduran 24 yaşındaki genç önceki gün gazinoda olduğu belirlenmesi halinde ASAT ve Acıpayam Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanan Kurt'un paranın 40 bin TL'lik kısmını harcadığı belirlendi ve 200 bin TL aileye tespit edildi. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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