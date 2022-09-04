300 kişilik zeybek ile 100. yıl coşkusu













Balıkesir Kent Konseyi'nin organizasyonu ile milli mücadelenin 100. yılında 300 gönüllü beraber zeybek oynadı. Atatürk Heykeli'nin önünde yapılan tören ile tek tip kıyafet giyen gönüllüler zeybek oyununda hünerlerini sergiledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, "Balıkesir Kent Konseyi'nin bir fikri bugün projeye dönüştü. 100 kişi ile zeybek oynanır mı diye düşünürken, birazdan 300 kişiyi zeybek oynarken izleyeceğiz. 41 bayrak adamı izleyeceğiz. Kuvayımilliye'nin başladığı yerde, Balıkesir'de bunu ifade edecekler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği vatanda damarlarımızdaki asil kanı izleyeceğiz. 100 kişiden başladık, 300 kişiye ulaştı" dedi.Zeybek gösterisi sokaktan geçen izleyicilerden de tam not alırken, dron ile çekilen görüntülerde Milli Mücade'lenin 100. yılı şerefine zeybek oynayanların da oyun alanına 100 yazdığı görüldü.