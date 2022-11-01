YAŞAM
01 Kasım 2022 - 17:03

31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar

Yılbaşına az bir zaman kala vatandaşlar tarafından 31 Aralık 2022 tarihinin tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık bankalar, PTT, kargolar çalışıyor mu? 31 Aralık 2022 tatil mi sorusunun yanıtı haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 17:03
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31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar


2022 yılının bitmesine az bir zaman kala yılbaşı için şimdiden tatil planları yapılmaya başlanırken 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Yeni yıl heyecanı herkes tarafından yaşanırken 31 Aralık 2022 Cumartesi günü tatil mi soruları sıklıkla sorulmaya başlandı. 31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte detaylar...

31 ARALIK 2022 RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde büyük coşku ile karşılaşılan yılbaşı eskiden 31 Aralık günleri yarım gün kabul edilirken uzun süre önce bu uygulama iptal adildi. Bu nedenle 31 Aralık günleri herhangi bir tatil söz konusu değildir. Kamu kurum ve kuruluşlar açık olacağından aynı zamanda memurlarda çalışmaktadır. Çalışanlarda da 31 Aralık tarihinde çalışmaya devam edecektir.

31 ARALIK 2022 YARIM GÜN MÜ?



Her sene olduğu gibi 2022 yılında da yılbaşı için herhangi bir tatil söz konusu değildir. Resmi tatil kabul edilmeyen yılbaşı için 31 Aralık günü çalışmalar kaldığı yerden devam edecektir.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2022 Cumartesi gününe denk geldiğinden okullar hali hazırda kapalı olacağından herhangi bir tatil söz konusu değildir. PTT, eczaneler, hastaneler, kargolar, devlet daireleri ve kuyumcular Cumartesi günü olmasından dolayı tatil yapılmayacağı belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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