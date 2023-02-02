32'li tuvalet kağıdında dev indirim! Bu market gemileri yaktı: Stokta ne var ne yok ucuza satacak!







O MARKETTEN TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ







Son zamanlarda tuvalet kağıdı fiyatlarının gittikçe artması vatandaşın sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Peki tuvalet kağıdı indirimleri hangi markette başladı? Büyük tuvalet kağıdı indirimleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros market müşterilerinin indirimli şekilde tuvalet kağıdı alabilmesi için bir kampanya başlattı. Markalarına göre tuvalet kağıtları ve fiyatları şu şekilde belirlendi;-Mayıslo marka 8'li süper bambu tuvalet kağıdı 76.90 TL -Familia marka 12'li aloevera özlü tuvalet kağıdı 99.90 TL -Selpak marka 8'li deluxe pamuk katkılı tuvalet kağıdı 83.50 TL -Sofia marka 16'lı beyaz tuvalet kağıdı 162.90 TL -Papia marka 16'lı 4 katlı pure&soft tuvalet kağıdı 179.90 TL -Papia marka 24'lü pure&soft tuvalet kağıdı 199.90 TL -Ecco marka 32'li yeşil dünya tuvalet kağıdı 119.90 TL -Mare marka 16'lı ekstra tuvalet kağıdı 74.90 TL -Solo marka 32'li akıllı seçim tuvalet kağıdı 179.90 TL -Mayıslo marka 16'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 129.90 TL -Solo marka 16'lı tuvalet kağıdı 134.90 TL -Sofia marka 8'li 4 yaprak tuvalet kağıdı 49.90 TL -Familia marka 32'li 3 katlı plus bambu tuvalet kağıdı 199.90 TL -Solo marka 32'li tuvalet kağıdı 197.90 TL -Selpak marka 24'lü deluxe tuvalet kağıdı 139.90 TL