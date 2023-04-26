32 yaş altı KPSS puanı olanlara müjde! Kamuya personel alınacak: O tarihe kadar başvurular açık! 32 yaşından gün almayanlar için güzel bir haber geldi. Personel alımı yapılacak. Haber geldi! Kamuya alınacak personel alımlarının detayları paylaşıldı. Buna göre binlerce işsiz iş sahibi olacak. Başvurular 8 mayıs tarihine kadar sürecek. Alıma ilişkin detaylar haberimizde. İşte detaylar...
KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR
32 yaşından gün almamış olanlar için kamuya personel alımı yapılacak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi, destek personeli, fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek. Alım için adaylar için belirtilen şartlar açıklandı. Koşulları sağlayan kişiler 8 mayıs tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu ilana başvuruda bulunabilmek için 32 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Başvurular için verilen bilgiler ve diğer ayrıntılar haberimizde. İşte ayrıntılar...
Bingöl Üniversitesi için yapılacak alımlarda diğer memurlardaki şartlar aranıyor. Adaylar başvuru formunu ilanda belirtilen belgeleri eksiksiz olacak biçimde göndermeleri gerekmektedir. Üniversitedeki Personel Daire Başkanlığına bizzat olacak şekilde teslim etmeleri gerekir. İlanda belirtilen şartlar üniversitenin resmi web sitesinde açıklanmış olmakla, başvuruların bizzat ya da posta yoluyla yapılması gerektiği bildirildi. Postadaki yaşanacak gecikmelerden dolayı üniversitenin sorumlu olmadığı belirtildi. Posta üzerinden yapılacak başvurularda adayların “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl” adresi üzerinden evraklarını göndermeleri gerektiği bildirildi. Personel alımında genel şartlar ise şu şekilde açıklandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi üzerinden belirtilen şartları taşıyor olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanmış olması. Lisans mezunları yönünden 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları yönünden 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları yönünden ise 2022 KPSS P94 puan türüne sahip olmak. Kamu haklarından yasaklı olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir aylık olmuyor olmak gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir sağlık durumunun bulunmaması gibi şartlar aranmaktadır.