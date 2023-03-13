33 saat sonra enkazdan çıkarılıp hastaneye sevk edilmişti. 19 yaşındaki Sude'den kahredici haber geldi

Kahredici bir deprem, binlerce insanın hala kayıp yakınlarını aramasına neden oldu. Bu arama çalışmalarından biri, 19 yaşındaki Sude'nin enkazdan 33 saat sonra kurtarılmasıyla sonuçlandı. Ancak, Sude'nin ailesi için sevinçli bir haber gelmedi. Aksine, DNA testi sonuçları, kızlarının hayatta olmadığını ortaya koydu. Bu acı haber, Öcal ailesinin yasını tarif edilemez derecede artırdı ve bir ay boyunca süren arama çalışmalarının sonunda geldi. Maraş'taki deprem, hala birçok insanın kalbinde acı bir hatıra olarak kalmaya devam ediyor.
Hatay'dan gelen Öcal ailesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde büyük bir felaketle karşılaştı. Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Taşır Apartmanı enkazının altında kalan anne Yasemin Öcal, baba Mehmet Nasif Öcal ve çocukları Nisa (10. sınıf öğrencisi), Beren (ilkokul 1. sınıf öğrencisi) ve Sude Lal (Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisi) için endişeli bir bekleyiş başladı. Henüz kurtarılmamış olan aile üyeleri, kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hala enkaz altındadır. Bu acı olay, bölgedeki birçok insanın yüreklerinde derin bir üzüntü yarattı. Birkaç gün boyunca kayıp olan Öcal ailesi, nihayet 33 saatlik bir arama çalışması sonucunda enkazdan kurtarıldı. Ancak, iki kızları Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nden Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve aile bu sırada zorlu bir süreç yaşadı. Öcal ailesinin iki kızı, 18 gün sonra taburcu edildi, ancak üçüncü kızları Sude Lal Öcal'dan hala haber alınamadı. İzmir'deki akrabalarına taşınan Öcal çifti, bir ay boyunca Sude'den haber alamadılar. Ancak 1 Mart'ta verilen bir DNA testi sonucunda, Sude'nin hayatta olmadığı ortaya çıktı ve cenazesinin Adana'da olduğu bildirildi. Öcal ailesi, kızlarının cenazesini almak için Adana'ya gitti. Sude, ailesinin doğduğu Hatay'da defnedilecekti. Bu acı olay, aile ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.