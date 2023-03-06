34 ilde yaşayanlara MGM'den korkutan uyarı! Akşam saatlerinde başlayacak







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 MART HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Vatandaşlar internet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre 6 Mart günü hava nasıl olacak? Kar yağışı geliyor mu? Hangi illerde yağış olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak vatandaşı yağışlar konusunda uyarmaya devam ediyor. Birkaç gündür mevsim normallerinin üstünde olan hava sıcaklıkları sonrasında yağış geleceği müjdesi de verildi. 6 Mart hava durumu tahmin raporları şu şekilde; 'Ülke genelinde hava çok bulutlu olacak. Marmara bölgesi güney ve doğu kesimleri, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman il çevrelerinde yağış olması bekleniyor. Genel olarak yağmurlar sağanak şekilde yağacak. İç Anadolu bölgesi kuzeydoğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur olması bekleniyor. Doğu Karadeniz bölge kıyıları Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay ve Kahramanmaraş batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Kuzeydoğu kesimlerde sabah ve gece saatlerde buzlanma ve don olayı olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz bölgesi kıyı kesimleri ve Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyısı ve Kahramanmaraş batı kesiminde kuvvetli yağış sebebiyle önlem alınması gerekiyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi kuzeydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinden güney taraftan kuvvetli ve fırtına şekilde esmesi beklendiği için yaşanacak olumsuz durumlara karşı önlem alınması gerekiyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu yüksek kesimlerinde çığ riski var. Doğu Anadolu bölgesi güneydoğu kesimi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi doğu kesiminde toz taşınımı beklentisi olduğu için ulaşım aksaklıkları, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli olunması ve önlem alınması gerekiyor.'Bölge genelinin 6 Mart günü çok bulutlu ve güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklentisi var.Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak yağışlı olması bekleniyor.Bölge genelinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Özellikle Osmaniye çevresi, Hatay kıyısı ve Kahramanmaraş batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın ise yer yer fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Bölge genelinin 6 Mart tarihinde çok bulutlu ve kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur olması bekleniyor. Bölge doğu kesimlerinde güneyli olarak kuvvetli ve fırtına şeklinde rüzgar beklentisi hakim.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yağmur ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi var. Yağışlar Sinop ili çevresinde yerel kuvvetli olarak yağacak.Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Genel olarak Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Doğu Karadeniz kıyısı ve Ordu ili çevresinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kıyılarda kuzeyli, iç kesimlerde güneyli olarak esecek. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerde çığ riski bulunuyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Doğu kesimlerde karla karışık, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağış olacak. Hakkari ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölge genelinde rüzgarın güneyli olarak ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde don olayı yaşanabilir. Yüksek kesimlerde çığ riski, güneydoğu kesimlerde ise toz taşınımı olması tahmin ediliyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve çevre illerde sağanak yağış ve bölge doğu kesiminde toz taşınımı beklentisi hakim.