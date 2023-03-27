35 yaşından küçüklere Milli Savunma Bakanlığı kapılarını açtı! Memur olmak isteyenlere müjde: Bu şartlarla 105 memur alınacak!













Merkez teşkilatında görev almak üzere, Ankara'da istihdam edilecek 105 yeni personel alımı yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı, Mart ayının sonuna doğru eksik kadrolarının tespit edildiğini açıkladı. Alınacak personellerin iki farklı kadroda istihdam edileceği belirtilirken, ilgilenen adayların başvuru süreci hakkında da bilgilendirildi. Bakanlık, ilanı 24 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete aracılığı ile duyurmuştur.Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzman Yardımcılığı ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarında görevlendirmek üzere 105 yeni personel alımı yapacağını duyurmuştur. İlgili kadrolarda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru şartları da açıklanmıştır. Genel başvuru kriterleri arasında, Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel memuriyet şartları, 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olma, başvuru yapılacak pozisyon için belirlenmiş özel şartları taşıma, devletin güvenliğini tehdit eden bir suçtan yargılanmamış olma, 2021 ve 2022 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yeterli puan almış olma ve yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puan almış olma gibi şartlar yer almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, 24 Mart 2023 tarihinde duyurduğu personel alımı ilanı için başvuru sürecinin başladığını ve adayların e-Devlet sistemi üzerinden 24 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceğini belirtti. E-posta veya posta yolu ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini vurgulayan bakanlık, ön başvuru sonuçlarının resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını ve başvurusu kabul edilen adaylara tebliğ yapılmayacağını açıkladı. Sözlü sınav tarihinin ve yerinin de yine internet sitesi üzerinden açıklanacağına dikkat çekti.