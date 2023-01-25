Finans
25 Ocak 2023 - 16:30

36 ay Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Cüzdan kabartan tutar ödenecek: Emekli promosyonunda çığır açan rakamlar!

Yılbaşında asgari ücretin açıklanmasının ardından çok sayıda banka emekli vatandaşları kendi bünyelerine alabilmek adına çeşitli promosyon kampanyaları sundu. Bu bağlamda en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Akbank, yeni promosyon kampanyası hazırladı. İşte Akbank'ın emeklilerin cüzdanlarını kabartacak yeni kampanyası hakkında bilgiler..

Finans
25 Ocak 2023 - 16:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
36 ay Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Cüzdan kabartan tutar ödenecek: Emekli promosyonunda çığır açan rakamlar!
TAKİP ETTAKİP ET


Akbank yaptığı açıklamada emekli promosyon kampanyasının detayları paylaşıldı. Promosyon ödeneklerinin emekli maaşına göre uygulanabilmesi için müşterinin üç yıl banka müşterisi olmayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Promosyon tutarları 4.200 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir. Akbank'ın emekli müşterileri için hazırladığı promosyon kampanyası kapsamında;

3.500 TL altı emekli maaşı alan müşterilere 4.200 TL,



3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alan müşterilere 4.850 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alan müşterilere 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere ise tam 7.000 TL promosyon ödemesinin yapılacağı öğrenildi.

Akbank'ın emekli müşterileri için hazırladığı promosyon kampanyası

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sadece emekliler için hazırlanan kampanya 1-31 Ocak tarihleri ​​arasında devam edecek. Havale ve promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler şubeye gitmeden cep telefonlarına indirdikleri Akbank Mobil uygulamasından, İnternet Şubesi ve İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabilirler.

EYT'LİLER KAMPANYADAN YARARLANABİLİR Mİ?

EYT ile yapılan anlaşmayı açıkladıktan sonra EYT üyelerinin de promosyonlardan yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre kampanyadan EYT emeklileri de yararlanabilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ