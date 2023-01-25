36 ay Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Cüzdan kabartan tutar ödenecek: Emekli promosyonunda çığır açan rakamlar!

Akbank yaptığı açıklamada emekli promosyon kampanyasının detayları paylaşıldı. Promosyon ödeneklerinin emekli maaşına göre uygulanabilmesi için müşterinin üç yıl banka müşterisi olmayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Promosyon tutarları 4.200 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir. Akbank'ın emekli müşterileri için hazırladığı promosyon kampanyası kapsamında; 3.500 TL altı emekli maaşı alan müşterilere 4.200 TL,
3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alan müşterilere 4.850 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alan müşterilere 6.250 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere ise tam 7.000 TL promosyon ödemesinin yapılacağı öğrenildi.