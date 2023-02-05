36 ay 'tamam' diyene Halkbank'tan okkalı emekli promosyon ödemesi! Rakamlar güncellendi: Şimdiye kadar bekleyenlerin cebi parayla dolup taşacak!







PROMOSYON KAMPANYALARIYLA MÜŞTERİLERİNİ MUTLU EDEN HALKBANK: EMEKLİLERE VERİLEN PROMOSYONLAR Müşterilerinin yüzünü güldürmek için bankalar, özel ve devlet bankaları tarafından başlatılan promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Halkbank, emekli promosyonlarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan çabalarını bu kampanyalara dahil ederek vatandaşlara ödüllendirmeyi planlıyor. Halkbank tarafından duyurulan açıklamaya göre, üç yıl boyunca bankadan alacakları maaşları için, emekli vatandaşlar en düşük 3.000 TL, en yüksek ise 5.000 TL değerinde ödeme alabilecek. Ancak bu miktar emekli aylığı alan kişinin almış olduğu emekli aylığının miktarından bağımsız olarak değişebilir.





HALKBANK ŞUBELERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR! MOBİL VE İNTERNETTEN BAŞVURMAK MÜMKÜN

Halkbank tarafından emeklilere en düşük 3.000 TL en yüksek 5.000 TL değerinde promosyon ödemesi yapılıyor ve bu miktar emekli aylığının miktarına göre değişiyor.Halkbank’tan emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede bulunan Halkbank şubelerine giderek başvuru yapabilecekler. Bankaya başvuruda bulunmak için, emekli olduklarını göstermek için emekli belgelerini ve T.C. kimliklerini de yanında getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, Halkbank’tan emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, mobil bankacılık ve internet şubelerinden de başvuru yapabilirler. Halkbank, bu kampanyalarıyla emeklilere verdikleri ödülleri arttırarak, özel ve devlet bankaları tarafından başlatılan promosyon kampanyalarının devamına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vatandaşların daha fazla ödeme almalarını sağlamak ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için bu kampanyaya destek olmaya devam edecek.