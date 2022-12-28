36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, Bursaspor'la anlaştı. Plaj futbolundan futbola geri dönüyor







Özer Hurmacı'nın kariyeri







Özer Hurmacı, geçtiğimiz yıllarda futboldan plaj futboluna geçiş yapmıştı. 1,5 yıl aranın ardından futbola dönme kararı alan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bursaspor'la anlaştı.Özer Hurmacı, 20 Kasım 1986 Almanya doğumlu futbolcudur. Futbola 2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısında başlamıştır. PAF Liginde 24 maçta 5 gol kaydetmiştir. Ankaraspor formasıyla Süper Lig'de 3 sezonda 69 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. 2005-2006 sezonunda Keçiörengücü'ne kiralanmıştır. Keçiörengücü'nde 27 maç oynamış ve 3 gol atmıştır. 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 50 maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermiştir. Daha sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştur. 2013-14 sezonu başında ise Trabzonspor gündemine gelen oyuncu takımında kalmıştır. 8. haftadaki Gençlerbirliği maçından sonra kadroda düşünülmediği için kadro dışı bırakılmıştır. 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'a kiralanmıştır. O sezon çıktığı 36 maçta 9 gol kaydetmiştir. Bir sezon sonra Trabzonspor, oyuncunun bonservisini almıştır. Trabzonspor'la çıktığı 23 maçta gol katkısı verememiştir. Sonraki 3 sezonda 3 farklı takımda oynamıştır. Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymiştir. 2019 yılında Sivasspor'a transfer olduktan burada kısa bir süre geçirip aynı sezon Bursaspor'a transfer olmuştur. 2021 yılına kadar kariyerini burada geçirmiştir. Çıktığı 43 maçta 6 gol kaydetmiştir.