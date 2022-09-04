YAŞAM
04 Eylül 2022 - 15:29

36 yolcu ölümden döndü

Denizli'den Muğla'ya hareket halinde olan Kamil Koç firmasına ait Mercedes-Benz marka yolcu otobüsünün Muğla-Denizli sınırı Esentepe mevkiinde alev alması sonrası otobüste bulunan 36 yolcu ölümden döndü.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 15:29
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36 yolcu ölümden döndü


İçeresinde 36 yolcusu bulunan 61 BB 553 plakasına sahip Kamil Koç firmasına ait otobüsün arka bölümünde başlayan yangın sonrası bölgede konuşlu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğinde görevli arazöz ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Orman işçilerinin müdahalesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek otobüs yangını söndürüldü. Otobüste soğutma çalışmaları yapıldı. Otobüs içinde 36 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, yolcular tahliye edilmelerinin ardından güvenli bölgeye gönderildiler.
Tamamen yanan ve hurdaya dönen otobüste yolculara ait bavul ve eşyalarının itfaiye ve orman işçileri tarafından zarar gelmeden kurtarıldığı öğrenildi. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi.



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