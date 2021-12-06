3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin beklediği zam geldi..













2022 yılı ve 2023 yılındaki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevinde bulunanlar için önemli kazanım sağlayan anlaşmalara imzalar atıldı.Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzünü güldürecek olan toplu sözleşmelerde hem memurlara hem de memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış ve aynı zamanda da enflasyon farklarından oluşan bir zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca, 3600 Ek Gösterge konusu da vaat olmaktan çıkarıldı ve imzalanan toplu sözleşmenin bir maddesi haline getirildi.Söz konusu anlaşmalarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada ise son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı toplu sözleşmenin bazı ilgili maddelerinde yeni güncelleme yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.Açıklamada söz konusu düzenlemeleri hayata geçirme işlemi sırasında demokratik bir müessese olan toplu sözleşme kurallarının da zaafa uğramasının da kabul edilemez olduğu belirtilirken yetkili konfederasyon ile sendikalarla gerçekleştirilen görüşme ve değerlendirmeler sonucunda kamu çalışanlarının alım güçlerini daha da yükseltmek adında toplu sözleşmesinde bulunan enflasyon farkının da dikkate alarak sosyal koruma çalışmasının kapsamlı hale getirerek ek protokol olarak değerlendirildiği aktarıldı.