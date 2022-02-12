GÜNDEM
12 Şubat 2022 - 17:03

3600 ek gösterge için toplantı tarihi belli oldu

3600 ek gösterge çalışmalarında önümüzdeki hafta içerisinde bir toplantı gerçekleştireceklerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, çalışanların hukuku, hakları ve emeklerini gözeten yeni düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı.

GÜNDEM
12 Şubat 2022 - 17:03
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3600 ek gösterge için toplantı tarihi belli oldu
Eğitim Bir-Sen'in 30. kuruluş yıldönümü için düzenlenen törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada bir konuşma yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili son dönemlerde yapılan tartışmalarına değinen Bakan Bilgin, Türkiye'de daha önceki parlamenter rejimin ise militarizmin gölgesinde, millet iradesini hapseden bir rejim olduğunu şimdi kurulan başkanlık sistemiyle de bu rejimin yıkıldığını söyledi.








'İMKANLARI SONUNA KADAR ZORLANDI'

Toplu sözleşmeler ile birlikte asgari ücret görüşmeleri hakkında da konuşan Bakan Vedat Bilgin, memur ve emekli vatandaşların maaş düzenlemelerinde Türkiye'nin imkanları sonuna kadar zorladığını vurgulayarak yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönem içerisinde 6 aylık zamları yüzde 31 olarak verdiklerini söyledi. Önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde de yine toplu sözleşme, enflasyon ve sosyal refah farklarını da içine alan çalışmaları başlatacaklarını belirten Bakan Bilgin, memurlara yönelik toplu sözleşmelerde 3600 ek gösterge görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacaklarını duyurdu.

Memur-Sen ile masaya oturacaklarını aktaran Bakan Bilgin, toplantıda 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukuku, hakları ve emeklerini gözeten yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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