37 il için kar yağışı uyarısı! İstanbul ve Ankara'ya da kar geri geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ise yurt genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilirken birçok ilde de kar yağışının yetkili olacağı bildirildi.
meteoroloji yetkilileri tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarında İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur beklenildiği kaydedildi. Bazı illerde yoğun kar görülecek.
Yağışların genel olarak kıyı kesimlerde, Doğu Anadolu'nun güney bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde yağması beklenirken Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğinin bildirildiği hava tahminlerinde Akdeniz Bölgesi ile birlikte Tunceli, Elazığ, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Konya, Kırşehir ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yüksek kesimlerinde yer yer yoğun yağacağı belirtil.
yor.
meteoroloji yetkilileri tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarında İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur beklenildiği kaydedildi. Bazı illerde yoğun kar görülecek.
Yağışların genel olarak kıyı kesimlerde, Doğu Anadolu'nun güney bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde yağması beklenirken Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğinin bildirildiği hava tahminlerinde Akdeniz Bölgesi ile birlikte Tunceli, Elazığ, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Konya, Kırşehir ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yüksek kesimlerinde yer yer yoğun yağacağı belirtil.
yor.