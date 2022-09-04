GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 09:44

37 yıldır yatalak eşine bebek gibi bakıyor

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki Meryem Muttalipoğlu, trafik kazası sonucunda belden aşağısı tutmayan eşi Selahattin Muttalipoğlu'na 37 yıldır bebek gibi bakıyor.

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 09:44
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37 yıldır yatalak eşine bebek gibi bakıyor


Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Meryem Muttalipoğlu, 1985 yılında trafik kazası geçiren ve kaza sonrasında belden aşağısı tutmayan 70 yaşındaki eşi Selahattin Muttalipoğlu'na yıllardır bıkmadan gözü gibi bakıyor.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Meryem Muttalipoğlu, "Eşim trafik kazası geçirdi. 37 yıldır eşime bebek gibi bakıyorum. 5 çocuğum var. Eşimin başımda yeri var, bebek gibi bakıyorum. Sabah kalkıyoruz beraber namazlarımızı kılarız, suyunu veririm abdestini alır, Kur'an-ı Kerim'i de okur. Ben kendisi uyuyana kadar kahvaltısını hazırlarım beraber kahvaltımızı yaptıktan sonra ben evin işini yaparken kendisi Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder. Dünya bir yana, eşim bir tarafa. O kadar çok seviyorum. Rabbim sevdirmiş. 49 yıl aynı yastığa baş koyduk ve daha yeni evlenmiş gibiyiz" ifadesini kullandı.



"Allah benim ömrümden alsın eşime versin" diyen Selahattin Muttalipoğlu, "Malatya'ya giderken bir kaza sonucu belim kırıldı. Kuşaktan aşağı tutmuyor. 37 yıldır da eşim bana bebek gibi bakıyor. 1967 yılında güreş yapmaya başladım. Kaza olana kadar 1985 yılına kadar güreş yaptım. Fakat hepsi yalan oldu. Eğer eşim olmasaydı bu hayatı idame ettirmek mümkün olmazdı. Allah ondan razı olsun. Bir sözümü hala iki yapmıyor. Çayım olsun, kahvem olsun, yemek ve misafir konusunda çok titiziz. Gelen misafirlerimize elimizden geldiğince hizmetimizi yapıyoruz. 1973 yılında evlendik. Eşimle bugün evlenmişiz gibi birbirimize saygılı, sevgili, izzetli ve ikramlıyız. Birbirimizi çok seviyoruz ve Rabbim bu sevgimizi daim eylesin. Şimdiki evlilikler, evlilik değil gibi. Birbirini sevmiyor, birbirini saymıyor, birbirlerine izzet, hürmet yapmıyorlar. Oyuncak olmuşlar. Bugün evleniyorlar yarın ayrılmaya kalkıyorlar. Bu nasıl evlilik, bu nasıl yuva, bu nasıl mutluluk? Eşler Allah'ın emanetidir ve ona en uygun şekilde bakılması gerekiyor. Ona saygı göstermek, ona sevgi göstermek gerekiyor. Kendisine, çocuklarına, evine bakmak gerekir" dedi.

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Haber Editörü
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