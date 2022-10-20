GÜNDEM
20 Ekim 2022 - 13:31

371 kozmetik üründen 295'i tehlike saçıyor! Bakanlık, tek tek markalar ve ürünlerin listesini açıkladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan bir testte, 371 kozmetikten 295'inin teknik düzenlemeleri ihlal ettiği ve 7 ürünün de güvensiz olduğu ortaya çıktı. İşte bu marka ve ürünlerin listesi..

GÜNDEM
20 Ekim 2022 - 13:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
371 kozmetik üründen 295'i tehlike saçıyor! Bakanlık, tek tek markalar ve ürünlerin listesini açıkladı


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başlattığı denetimlerde 371 kozmetikten 295'inin teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve 7 ürünün de güvenilmez olduğu ortaya çıktı. Güvenli olmayan ürünler ise markaları ile kamuoyuna duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında kozmetik testler yapmış ve bu testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu paylaşımdan edinilen bilgilere göre ise toplamda teste tabi tutulan 371 kozmetik üründen 295'i nin teknik mevzuata aykırı olarak üretildiği 7 ürün de güvensiz olduğunu tespit edildiği öğrenildi.



bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

813 BİN 584 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bakanlık, 302 çeşit kozmetik için 813 bin 584 TL para cezasını kesildiğini açıkladı. Testten geçen sadece 69 ürünün teknik standartlara uygun olduğu tespit edildiği bildirildi.

Aynı zamanda mahkemeler, savcılar, polis, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, , bilinmeyen üreticiler, sahte ürünler, yasa dışı ürünler ve sahte ürünleri kapsayan Parfüm ve Deodorant Kozmetik Kanunu Atılan ve 5324 kapsamına giren güvenli olmayan tüm ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADI GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTESİ

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi  

bakanlık tek tek ifşa etti işte tehlike saçan ürünlerin listesi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu
Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu
Erdoğan'dan 'madenci ailelerine mali destek paketi' talimatı: Hem maaş, hem kamuda iş olanağı
Erdoğan'dan 'madenci ailelerine mali destek paketi' talimatı: Hem maaş, hem kamuda iş olanağı
Acun Ilıcalı'nın yüzen serveti! Özel sipariş yatın fiyatını duyanların ağzı açık kaldı
Acun Ilıcalı'nın yüzen serveti! Özel sipariş yatın fiyatını duyanların ağzı açık kaldı
Eurovision yarışmasının sesi Bülent Özveren yaşamını yitirdi! Bülent Özveren kimdir, neden öldü? Bülent Özveren'in hayatı ve biyografisi
Eurovision yarışmasının sesi Bülent Özveren yaşamını yitirdi! Bülent Özveren kimdir, neden öldü? Bülent Özveren'in hayatı ve biyografisi
52 maddelik torba yasayı Meclis onayladı! KYK faizleri, icra borçları ve maske cezaları kalktı!
52 maddelik torba yasayı Meclis onayladı! KYK faizleri, icra borçları ve maske cezaları kalktı!
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3 yaralı
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3 yaralı
Son Haberler
Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!
Ronaldo'nun Tottenham maçındaki taşkınlığı kadro dışı bıraktırdı!
Mastürbasyon sahnesi akıllardan çıkmayan Hafsanur Sancaktutan'dan iç çamaşırsız pozlar geldi!
Mastürbasyon sahnesi akıllardan çıkmayan Hafsanur Sancaktutan'dan...
Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet
Yapay zeka TFF'ye de girdi! Hakem atamaları son teknolojiye emanet
Dolar ve altında faiz kararı beklentisi! Altın ve doların faiz kararına tepkisi ne olur? TCMB faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları..
Dolar ve altında faiz kararı beklentisi! Altın ve doların faiz kararına...
Gram altın giderek değer kaybediyor! Düşüş nedeni belli oldu
Gram altın giderek değer kaybediyor! Düşüş nedeni belli oldu
Erdoğan'ın 'Çocuk' tavsiyesine Meral Akşener'den tepki:
Erdoğan'ın 'Çocuk' tavsiyesine Meral Akşener'den tepki: "Hiçbir 27...
Türkiye Ziraat Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u 7 golle mağlup ederek bir üst tura çıktı!
Türkiye Ziraat Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u 7 golle mağlup...
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozla takipçilerini büyüledi!
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden...
Bakan Koca açıkladı! Tüm Türkiye'de kanser tarama randevu rezervasyon sistemi kuruldu: Ücretsiz yapılacak
Bakan Koca açıkladı! Tüm Türkiye'de kanser tarama randevu rezervasyon...
Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin fiyatlarını yukarı çekti!
Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin fiyatlarını yukarı çekti!
Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini gören,
Mehmet Dinçerler Hadise'nin ardında 10 yıl ileriye gitti! Son halini...
Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu
Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan...
Erdoğan'dan 'madenci ailelerine mali destek paketi' talimatı: Hem maaş, hem kamuda iş olanağı
Erdoğan'dan 'madenci ailelerine mali destek paketi' talimatı: Hem maaş,...
Galatasaray Yusuf Demir için atağa geçti: Resmi başvuru için son aşama iddiası!
Galatasaray Yusuf Demir için atağa geçti: Resmi başvuru için son...
Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması: 40 bin TL alan var!
Asgari ücretle çalışanları heyecanlandıran promosyon açıklaması:...