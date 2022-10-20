371 kozmetik üründen 295'i tehlike saçıyor! Bakanlık, tek tek markalar ve ürünlerin listesini açıkladı













813 BİN 584 TL PARA CEZASI KESİLDİ

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADI GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTESİ





Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başlattığı denetimlerde 371 kozmetikten 295'inin teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve 7 ürünün de güvenilmez olduğu ortaya çıktı. Güvenli olmayan ürünler ise markaları ile kamuoyuna duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında kozmetik testler yapmış ve bu testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu paylaşımdan edinilen bilgilere göre ise toplamda teste tabi tutulan 371 kozmetik üründen 295'i nin teknik mevzuata aykırı olarak üretildiği 7 ürün de güvensiz olduğunu tespit edildiği öğrenildi.Bakanlık, 302 çeşit kozmetik için 813 bin 584 TL para cezasını kesildiğini açıkladı. Testten geçen sadece 69 ürünün teknik standartlara uygun olduğu tespit edildiği bildirildi. Aynı zamanda mahkemeler, savcılar, polis, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, , bilinmeyen üreticiler, sahte ürünler, yasa dışı ürünler ve sahte ürünleri kapsayan Parfüm ve Deodorant Kozmetik Kanunu Atılan ve 5324 kapsamına giren güvenli olmayan tüm ürünlerin imhası gerçekleştirildi.