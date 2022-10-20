Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başlattığı denetimlerde 371 kozmetikten 295'inin teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve 7 ürünün de güvenilmez olduğu ortaya çıktı. Güvenli olmayan ürünler ise markaları ile kamuoyuna duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında kozmetik testler yapmış ve bu testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu paylaşımdan edinilen bilgilere göre ise toplamda teste tabi tutulan 371 kozmetik üründen 295'i nin teknik mevzuata aykırı olarak üretildiği 7 ürün de güvensiz olduğunu tespit edildiği öğrenildi.
GÜNDEM
20 Ekim 2022 - 13:31
371 kozmetik üründen 295'i tehlike saçıyor! Bakanlık, tek tek markalar ve ürünlerin listesini açıkladı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan bir testte, 371 kozmetikten 295'inin teknik düzenlemeleri ihlal ettiği ve 7 ürünün de güvensiz olduğu ortaya çıktı. İşte bu marka ve ürünlerin listesi..
GÜNDEM
20 Ekim 2022 - 13:31
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