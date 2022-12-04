38 yıllık uyku sona erdi! Faaliyete geçen Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı!







38 YILLIK UYKU SONA ERDİ







Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa'nın ABD'nin Hawaii adalarından biri olan Hawaii'nin Büyük Adası'nda patlamasından 38 yıl sonra lav akıntıları devam ediyor ve dumanlar yükseliyor.28 Kasım'da dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, 38 yıl sonra ilk kez ABD'nin Hawaii kentinde yeniden harekete geçti. Binlerce insan, yanardağın lav akışı devam ederken hayranlık uyandıran görüntüler yakalamak için Hawai otoyolunda sıraya girdi.Diğer birçok yanardağın aksine, Mauna Loa daha az şiddetli bir şekilde püskürerek kül ve gazla dolu lavları havaya püskürtür. Bunun yerine lav, yanardağın kenarlarından çok yavaş akar. Bu nedenle lav akıntıları tehlikeli sayılmıyor.