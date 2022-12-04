DÜNYA
04 Aralık 2022 - 12:08

38 yıllık uyku sona erdi! Faaliyete geçen Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı!

ABD'nin Hawaii takım adalarından bir tanesi olan Büyük Adası'ndaki dünyanın en büyük yanardağı olarak kabul edilen Mauna Loa, 38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti.

DÜNYA
04 Aralık 2022 - 12:08
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38 yıllık uyku sona erdi! Faaliyete geçen Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı!


Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa'nın ABD'nin Hawaii adalarından biri olan Hawaii'nin Büyük Adası'nda patlamasından 38 yıl sonra lav akıntıları devam ediyor ve dumanlar yükseliyor.

Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı

38 YILLIK UYKU SONA ERDİ



28 Kasım'da dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, 38 yıl sonra ilk kez ABD'nin Hawaii kentinde yeniden harekete geçti. Binlerce insan, yanardağın lav akışı devam ederken hayranlık uyandıran görüntüler yakalamak için Hawai otoyolunda sıraya girdi.

Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı

Diğer birçok yanardağın aksine, Mauna Loa daha az şiddetli bir şekilde püskürerek kül ve gazla dolu lavları havaya püskürtür. Bunun yerine lav, yanardağın kenarlarından çok yavaş akar. Bu nedenle lav akıntıları tehlikeli sayılmıyor.

Mauna Loa'dan lavlar akmaya başladı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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