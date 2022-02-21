399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!













Dünyanın en yaşlı insanı olarak bir rekora imza attığı iddia edilen bir adamın 399 yaşında olduğu öne sürüldü. Adamın Türk olduğunu ve lakabının da 'Ölümsüz Türk' olduğunu söyleyenler adamın videosunu yayınlayarak sosyal medyada gündem yaratmayı başardılar.399 yaşındaki adamım videosu kullanıcılar arasında kısa sürede yayılırken videonun ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını savunurken kimileri de bu duruma inanmayı tercih etti. Videodaki yaşı adam görenleri şaşkına çevirirken oldukça yaşlı olduğundan şüphe duyulmayan kişinin hareket ederken çok zorlandığı ve zayıflıktan da kemiklerinin göründüğü gözlerden kaçmadı.Görüntülerin yayınlanmasında hemen sonra yaşlı adamın akrabası konuya ilişkin bir açıklama yaparken yaşlı adamın 399 yaşında değil 109 yaşında olduğunu ve aynı zamanda Türk değil Tayland’lı olduğunu açıkladığı öğrenildi.