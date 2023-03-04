4-5-6 ve yüksek katlı binalarda oturanlar dikkat! Az önce duyuruldu: Değişiyor!













“BİNMEMEK EN İYİSİ”

AYLIK BAKIM ZORUNLU

650 LİRADAN BAŞLIYOR

Posta'nın haberine göre Ekspres Asansör Firması mühendisi Barış Gültekin, “Bu etiketler, vatandaşların bilgilendirilmesi için oldukça önemli. Afet anlarında aslında asansörler en son kullanılacak yerlerdir. Çünkü çok fazla elektronik aksamı var ve bu nedenle çeşitli sorunlar yaşanabilir. Ayrıca depremde elektrik kesintisi de yaşanabileceğinden içeride mahsur kalma riski oldukça fazla” ifadelerine yer verdi.Türkiye'de yeni yapılan çoğu binada asansörlerin tercih edildiğine işaret eden Gültekin, “Yeni yönetmeliğe göre, son yapılan asansörlere deprem sensörü konuyor. Ancak bu her asansörde zorunlu değil. Bu sensör sayesinde, deprem algılandıktan sonra asansörün kapısı otomatik olarak açılıyor ve kabin içinde biri varsa kabini boşaltması için ikaz veriyor. Ama tabii ki bu yeterli değil, asansörün kullanılmaması daha sağlıklı” dedi.Bütün uyarılar karşısında vatandaşların depremde yaşanan panikle asansöre bindiklerine değinen Gültekin, “Ancak asansörler herhangi bir sarsıntı olduğunda kendini güvenli moda alıp kapatıyor ve içerideki insanlar mahsur kalıyor. Böyle bir durumda yetkili bir kişi olmadığında asansörde mahsur kalan birini kurtarmak oldukça zor. O yüzden binmemek en önemlisi. Mahsur kalma durumunda ise ya asansörün servisi ya da itfaiye ekibi aranmalı ve destek çağrılmalı” dedi.İstanbul'da asansörlerin bakım ve montajını yapan Selçuk Yıldız da asansörlerde yeni yönetmeliğe uygun deprem sensörlerinin bulunduğunu kaydederek, “Ama bu sensör Türkiye’deki binaların yüzde 99’unda yok çünkü kamu binalarında zorunlu ama meskenlerde zorunlu değil. Bu sensörler depremi algıladığı takdirde en yakın katta kapısını açık bırakıyor. Böylece asansörün tahliye edilmesini sağlıyor ve asansör servis dışı kalıyor.” İfadelerini kullandı.Asansörün bakımları hakkında da detaylar aktaran Yıldız, şunları söyledi: “Asansör bakımları genelde aylık yapılıyor, bir de yıllık bakım var. Zaten bunlar zorunlu bakımlar. Aylık bakım, asansörün servis sağlayan şirketi tarafından yapılıyor. Aylık bakım ücretleri asansörün çalışma trafiğine göre değişse de 650 liradan başlıyor. Yıllık bakım ise belediyeyle anlaşmalı kurumlar tarafından yapılıyor”. Vatandaş deprem sonrası sağlam kalan binalarda asansör kullanma konusunda kararsız kaldı. Depremde hasar gören birçok binada asansörler hasar gördü, bazıları hala hasar gördü. Uzmanlar ise deprem anında ve sonrasında asansörlerin uygun önlemler alınmadan kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem anında ve sonrasında binalardaki asansörler kullanılmamalıdır. Asansörler ancak bir uzman kontrolünden sonra işletmeye açılabilir” denildi.