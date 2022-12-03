Kredi
03 Aralık 2022 - 19:16

4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde! Faizler sıfıra kadar düşürüldü: 100 bin TL hemen anında hesaplarda

Acil paraya ihtiyacı olanlara Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Akbank'tan müjde. Bu 4 dev banka faiz oranlarını neredeyse sıfıra indirdi.Bu gelişmenin ardından ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kapsamlı araştırma yapmaya başladı. Ayrıca esnaflara da müjdeli bir haber geldi. Halkbank, esnafa 60 ay vade ve 0,75 faiz oranıyla 500 bin TL limitli düşük kredi desteği sunuyor.

Kredi
03 Aralık 2022 - 19:16
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4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde! Faizler sıfıra kadar düşürüldü: 100 bin TL hemen anında hesaplarda


Hızlı bir şekilde nakite ihtitiyacı olan insanları ve esnafları sevindiren bir gelişme var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası ve Türkiye'nin en ünlü bankalarından Akbank, düşük faizli krediyi duyunca insanların yüzünü güldürdü. Öte yandan Halkbank, esnaf için 60 ay vadeli, 0,75 faiz oranı ve 500 bin TL limitli kredi desteğinin detayları merak konusu oldu. Bir yanda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank ve Akbank'ın faiz oranları, diğer yanda Halk Bankası'nın 0,75 faizli üye işyeri destek programına başvuru şartları ise kredi çekmek isteyen vatandaşların araştırma konusu oldu.

BANKALARDAN SIFIRA YAKIN FAİZ KARARI

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Akbank'tan acil para ihtiyacı olanlara müjde

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank ve Akbank'tan tüm kredilerin 36 ay vade seçeneği ile %1,59 faiz oranıyla çekilebileceği açıklandı. Dört büyük bankanın faiz oranlarını 1,59'a indirmesinin ardından nakit sıkıntısı yaşayanlar kredi başvurularına odaklandı. Düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar her ne kadar şubelere gitse de bu fırsatın bankacılık açısından bir değeri olduğu netleştirildi. Şubede sunulan tüm faiz oranları mobil bankacılıkta yer alsa da uygulamanın bu yöntemle basitleştirildiği açıklandı. Düşük faizli krediler için kısa sürede milyonlarca başvuru yapıldı ve büyük ilgi gördü.

HALKBANK'TAN 0,75 FAİZ ORANIYLA ESNAFA KREDİ

4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara 100 bin TL kredi verileceğini açıkladı. Sıfır faizli kredi limiti 100.000 TL'den 300.000 TL'ye yükseltilmiştir. Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasının ardından Halkbank'ın kullandırdığı ticari kredinin faiz oranı ve kullanım koşulları da açıklandı. Bu paket ile tacirlere 60 ay vade ve 0,75 faiz oranı ile 500.000 TL limit sunulmaktadır. Kredi isteyenler 500.000 TL'ye kadar 60 ay vade ve 0,75 faiz oranı ile kredi alabilecek. Ödemeler aylık, üçer aylık ve altı ayda bir yapılacaktır.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

En az 3 aylık, Kredi ve Teminatlı Kooperatiflerin ortağı olan ve medeni haklarını kullanma izin belgesine sahip gerçek kişiler Halkbank avantajlarıyla bu kredilerden yararlanabilirler. Üye işyeri kefalet kredisine başvurulabilmesi için en az 3 aydır üye işyeri garanti kooperatifine üye olunması gerekiyor. Ayrıca; TESKOMB’a bağlı başka bir kooperatife üye olunmaması, gelir belgeleri üzerinden kredi geri ödeme kabiliyetinin yeterli olması, Tüccar faaliyet raporu da esnaf kredisibaşvuru için isteniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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