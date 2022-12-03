4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde! Faizler sıfıra kadar düşürüldü: 100 bin TL hemen anında hesaplarda

Hızlı bir şekilde nakite ihtitiyacı olan insanları ve esnafları sevindiren bir gelişme var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası ve Türkiye'nin en ünlü bankalarından Akbank, düşük faizli krediyi duyunca insanların yüzünü güldürdü. Öte yandan Halkbank, esnaf için 60 ay vadeli, 0,75 faiz oranı ve 500 bin TL limitli kredi desteğinin detayları merak konusu oldu. Bir yanda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank ve Akbank'ın faiz oranları, diğer yanda Halk Bankası'nın 0,75 faizli üye işyeri destek programına başvuru şartları ise kredi çekmek isteyen vatandaşların araştırma konusu oldu.
BANKALARDAN SIFIRA YAKIN FAİZ KARARI
HALKBANK'TAN 0,75 FAİZ ORANIYLA ESNAFA KREDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara 100 bin TL kredi verileceğini açıkladı. Sıfır faizli kredi limiti 100.000 TL'den 300.000 TL'ye yükseltilmiştir. Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasının ardından Halkbank'ın kullandırdığı ticari kredinin faiz oranı ve kullanım koşulları da açıklandı. Bu paket ile tacirlere 60 ay vade ve 0,75 faiz oranı ile 500.000 TL limit sunulmaktadır. Kredi isteyenler 500.000 TL'ye kadar 60 ay vade ve 0,75 faiz oranı ile kredi alabilecek. Ödemeler aylık, üçer aylık ve altı ayda bir yapılacaktır.