SİYASET
10 Mayıs 2023 - 22:28

4 Dışişleri Bakanı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin kritik hamle!

Türkiye, Rusya, Suriye ile İran dışişleri bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi adına bir yol haritası çizmeye karar verdiler. Görüşmede ayrıca Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşlerinin teşvik edilmesi vurgulandı.

SİYASET
10 Mayıs 2023 - 22:28
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4 Dışişleri Bakanı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin kritik hamle!
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 Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen dörtlü görüşmelerin ardından ortak açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevikaşı Sergey Lavrov, İran'lı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'li mevkidaşı Faysal el-Mikdad'ın katıldığı bir toplantıda yaptıkları ortak açıklamada, yeniden yapılanmanın çeşitli yönleriyle ilgili tatmin edici ve samimi tartışmaların gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki hükümetlerarası ilişkiler konusunda Faysal el-Mikdad ile yapılan konuşmalara ilişkin açıklama da yapıldı.



"4'LÜ ZİRVE SONRASI ORTAK AÇIKLAMA"

4 Dışişleri Bakanı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin kritik hamle

 "Katılımcılar, UNSCR 2254 ve Suriyelilerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesini öngören "Astana formatı" çerçevesinde ilan edilen kilit beyanlarla tutarlı olarak, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve her türlü terörizmle mücadeleye olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Anayurt ve çatışma sonrası yeniden yapılanma İnşaatın kolaylaştırılması açısından Suriye'ye karşı uluslararası yardımın arttırılmasının önemi vurgulanmıştır.

 Katılımcılar ayrıca, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat birimleriyle koordinasyon sağlayacak bir yol haritası hazırlamak üzere dışişleri bakan yardımcılarına görev verilmesi konusunda da mutabık kaldılar."

 Toplantıda bakanların görüş alışverişleri "olumlu ve yapıcı bir atmosfer içinde" gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bakanların yakın gelecekte üst düzey temas ve teknik görüşmelerde sürdürebilirlik konusunu üzerine mutabık kaldıkları belirtildi.

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