Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş depreminde binlerce sivil hayatını kaybetti. Birçok ünlü afetzedeler için seferber olurken bunlardan bir tanesi de Oğuzhan Uğur oldu. Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur, son paylaşımında dört siyasi partiden milletvekili teklifi aldığını ortaya koydu.
MEDYA
21 Mart 2023 - 17:35
4 farklı siyasi partiden Oğuzhan Uğur'a vekillik daveti!
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından depremzedelere destek amaçlı yardım çalışmaları başlatan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesaplarından milletvekilliği teklifleri aldığını söyledi.
MEDYA
21 Mart 2023 - 17:35