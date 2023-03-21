MEDYA
21 Mart 2023 - 17:35

4 farklı siyasi partiden Oğuzhan Uğur'a vekillik daveti!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından depremzedelere destek amaçlı yardım çalışmaları başlatan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesaplarından milletvekilliği teklifleri aldığını söyledi.

MEDYA
21 Mart 2023 - 17:35
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4 farklı siyasi partiden Oğuzhan Uğur'a vekillik daveti!


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş depreminde binlerce sivil hayatını kaybetti. Birçok ünlü afetzedeler için seferber olurken bunlardan bir tanesi de Oğuzhan Uğur oldu.

Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur, son paylaşımında dört siyasi partiden milletvekili teklifi aldığını ortaya koydu.



4 farklı siyasi partiden Oğuzhan Uğur'a vekillik daveti

4 PARTİDEN VEKİLLİK TEKLİFİ

Dört ayrı siyasi partiden milletvekili olması yönünde teklif aldığını belirten Oğuzhan Uğur kendisi ile ilgili eleştiriler de yaptı. Kendisinin aslında hiçbir duruş sergileyemediğini ifade eden Uğur, “Üç farklı partiden kongre teklifleri aldım ve dördüncü parti meclis tekliflerini yeni sundu.. Farklı partiler.. Peki şimdi olumlu düşünürsem aday olur muyum.? dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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