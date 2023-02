4 gün sonra 4.000 TL almak için bunu yapmak yeterli! Çalışan, emekli...

İŞKUR'DAN 8 BİN TL'YE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI!







İŞKUR WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLİRSİNİZ

İşsizlik ödemesi adı altında çalışmayan vatandaşlara en az 4 bin TL en fazla 8 bin TL arasında belirli şartları taşıyarak her ayın 5'inde banka hesaplarına yatırılan ödemelerden yararlanmak isteyenlerin 30 günlük süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte işsiz vatandaşlara ödeme yapılacağı duyuruldu. İşsizlik ödemesi adı altında çalışmayan vatandaşlara ödenen bu miktar, 4 bin TL ile 8 bin TL arasında olacak. Her ayın 5'inde banka hesaplarına düzenli olarak yapılacak olan ödemenin alınması için kişinin işsiz kalmadan önce 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.İşten çıkıştan sonraki ilk 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak isteyenlerin, İŞKUR'un web sitesindeki formu doldurmaları ve gerekli evrakların eklenmesi gerekiyor. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ardından, başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlara her ay 5'inde hesaplarına maaş gibi para yatırılacak. İşsizlik ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların, şartları sağlamaları ve başvurularını 30 günlük süre içerisinde yapmaları gerekiyor. Bu ödemelerin alınabilmesi için, İşsizlik Sigortası Primi ödenmiş olmanın da önemi büyük. İşsizlik maaşı ödemeleri ayın 5'inde hesaplara yatırılacak, vatandaşlar ATM'lerden paranını çekebilecek.