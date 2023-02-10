4 gündür enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'dan haber geldi! Ünlü isimler duyurdu







TAHA DUYMAZ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili büyük oranda etkileyen deprem sonrasında Hatay'da ailesiyle yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da enkaz altında olduğu ablası tarafından paylaşıldı. Günlerdir yardım bekleyen Taha Duymaz ile ilgili oradaki insanlar son gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak yaşanan ilk deprem saat 04.17 civarında ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İkinci deprem ise 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak 13.24 civarında 7.6 büyüklüğünde yaşandı. Büyük yıkımlara sebep olan iki deprem sonrasında insanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya üzerinden takipçisi yüksek olan insanlar günlerdir enkaz altında olan insanlar ile ilgili aldıkları bilgileri paylaşarak yardım gitmesine bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyor. Enkaz altından kurtarılması beklenen isimlerden biri de sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz oldu.Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte Hatay'da yaşadığı ve deprem sonrasında 5 gündür enkaz altında olduğu öğreniliyor. Enkaz altında olan Duymaz'a ulaşılması için ablası günlerdir yardım çağrısı yaparken diğer sosyal medya fenomenleri de enkaz bölgesine giderek yardım gelmesi için seferber oldu. Paylaştıkları son bilgilere göre çalışmalar devam ederken iş makinelerine ihtiyaç duyuldu. CZN Burak, Dilan Polat, Sıla Doğu gibi isimler bölgeye giderek yardım çağrısı yaparken Babala TV ekibine yardımcı olan Derya Uluğ gelişmeleri sosyal medyadan duyurdu. Son gelişmelere göre Taha Duymaz ve ailesini enkaz altından kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Yine aynı yerde yıkılan binadan ise sağ insanların 4. günde çıkarıldığı öğrenildi. Taha Duymaz ve ailesi için insanların umutları sürüyor. Derya Uluğ Taha Duymaz ile ilgili gece saatlerinde yaptığı paylaşımında oradaki insanlarla iletişim halinde olunduğunu ve vinç ve operatör yönlendirildiğini belirtti. Yine aynı binada sadece Taha Duymaz ve ailesi değil birçok insanın da olduğu ve hepsinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.