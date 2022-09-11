4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Afyon Sokak'taki bir binanın 4. katında yaşayan Ayşe Kıratık olduğu (54) isimli kadın, evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık personelleri kadının öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı. Kadının evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma süreci başladı.