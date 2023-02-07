4 kurum 1366 memur alacak! Başvurular için son duyuru







1366 MEMUR ALINIYOR







ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

SERMAYE PİYASASI KURULU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE UZAY AJANSI

Devlet kurumları memur alımlarına devam ediyor. İş arayan insanların merakla araştırdığı hangi kurumlar personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Edinilen bilgilere göre 4 devlet kurumu 1366 kamu personeli alacak. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak. 4 kurumun aldığı sözleşmeli ve kadrolu memur alımları için son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak belirlendi.Orman Genel Müdürlüğü 73 il için Orman Muhafaza Memuru alımı yapıyor. Başvuru yapmak isteyen kişilerin ön lisans mezunu ve KPSS P93 puan türünden en az 65 alması gerekiyor. Kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü mülakat için çağırılacak.Sermaye Piyasası Kurulu Genel İdare Hizmetleri 57 kişilik alım yapıyor. Buna göre 15 hizmetli, 6 şoför, 5 teknisyen, 2 aşçı, 10 koruma ve güvenlik memuru, 1 tekniker, 18 memur alımı olacak. KPSS P94, P93, P3 puan türlerinden en az 60 puan almak ve 35 yaşı geçmemek gerekiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 171 kişilik personel alımı olacak. Alımlar 35 farklı il için yapılacak. 29 büro personeli, 54 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 şoför 83 temizlik personeli alımı yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Başvurular internet ortamında gerçekleştirilecek.Türkiye Uzay Ajansı 9 farklı alan için uzman yardımcısı alımı yapacak. KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor.