4 milyon emekliye aynı anda önedecek! 3 gün içerisinde başvuranlar 8500 TL ek ödeme alacak!

ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre; emekli aylığını ING Bank bünyesine taşıyan vatandaşlara, şart aranmadan 8 bin 500 lirayı bulan ek nakit promosyon verilecek. Otomatik fatura talimatına 1500 lirayı bulan nakit ödemeden faydalanarak totalde 10 bin lirayı bulan promosyon kazanmak mümkün. Bu açıklama çerçevesinde; aylık toplam kazancı 3 bin 500 lira olan vatandaşlara 5 bin 100 lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında olanlara 5 bin 950 lira, 7 bin 500 lira ile 10 bin lira aralığında olanlara 7 bin 650 lira, 10 bin lira ve üstü olan vatandaşlara ise 8 bin 500 liralık nakit promosyon ödemesi verilecek. Kampanyadan faydalanmak için ürün şartı bulunmuyor.
13 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 günlerinde nakit promosyon alan vatandaşlara özel olan bu kampanya için başvurular ING Telefon Bankacılığı ile ING şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre; vatandaşlar birden çok emekli aylığı alıyorsa promosyon miktarı aylık miktarının totaline göre verilir ve bir ödeme yapılır. 3 sene peşin olarak verilen promosyon ödemesinde 3 senelik taahhüt zamanının başlangıcı için promosyonun hesaba aktarıldığı gün baz alınır. Ödeme yapıldıktan sonra 3 senelik taahhüt boyunca kazancın artması durumunda ek promosyon ödemesi verilmeyecek. 3 sene devam etmesi gereken taahhütte sorun yaşanması durumunda vatandaşlara verilen ödemeler, kalan zaman baz alınarak geri alınır. Bankanın yaptığı açıklamanın devamı ise şu şekilde: "Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz. ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 13 Mart 2023 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 8.500 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler."