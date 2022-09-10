GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 20:59

4 yaşındaki Ömer'in motosiklet tutkusu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı Festivali'nde 4 yaşındaki motosiklet tutkunu çocuk ilgi merkezi oluverdi.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 20:59
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4 yaşındaki Ömer'in motosiklet tutkusu


Motosiklet tutkunu bir aileden gelen 4 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, kendi gibi küçük motosikleti ile pistte tur atarak büyük ilgi uyandırdı. Protokolü de selamlamayı unutmayan Ömer Ali, zeminin çakıllı olduğu halde ustalıkla motosikleti kullanarak büyük alkış aldı.

Ömer Ali'nin babası Fatih Koçbıyık, “Benim babam motosikletçiydi. Babadan oğula devam etmekte. Ben motosikleti çok sevdiğim için oğlum da çok seviyor. Genlerden mi çok bilemeyeceğim ancak yeteneği de var gibi. Yaşına göre çok iyi. Ben de motosiklet sürmesi için elimden geleni yapıyorum. Şu an ekipmanı yok ancak ekipmansız pek bindirmiyorum. Başlangıç şimdilik küçük motorlar ancak büyük motorlara da binecek. Şu an 3 buçuk yaşını bitirip 4'e girecek. Önce elektrikli motosiklet yaptık, ona bindirdim. Ona yaklaşık olarak 1 yıldır biniyor. Buna da benzinli olarak 1 aydır biniyor. Elektrikli bisikletin faydası gazı, fireni öğrendi. Şimdi gazın firenin farkında olduğu için kullanıyor” dedi.



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Haber Editörü
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